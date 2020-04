Adultos mayores y la odisea para cobrar su pensión

Aunque siempre ha sido una odisea para los adultos mayores el cobro de su pensión, en este momento la incertidumbre es mayor, pues el tema de la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVIC-19 los tiene prácticamente enclaustrados en sus domicilios, por ser la población más vulnerable a este virus.

En épocas normales, a pesar de sus limitaciones físicas o quebrantos de salud, los adultos mayores se dirigen hacia los bancos a hacer largas e interminables filas para cobrar su pensión, pero tras la declaratoria del Estado de Emergencia, deben quedarse en casa sin saber cómo van a cobrar su dinero, pues por su propia seguridad no deben salir de sus viviendas.

“Mi mamá debió recibir su pago el 1 de abril, pero como no puede salir, esta es la hora en la que no ha recibido su pensión y ella tiene, como todos, sus necesidades”, señaló Carlos* (nombre cambiado por petición propia).

Y es que para María*, una señora de 85 años que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) que la convierte en paciente de alto riesgo, salir de su casa la pondría en grave riesgo su vida.

“Fui al banco a cobrarle la pensión a mi mamá, llevé la cédula de ella, pero no me hicieron el pago. Entonces hablé con una funcionaria y me dijo que tenía que llevar a mi mamá, le expliqué la situación, pero la respuesta siempre fue la misma, que mi mamá tenía ir”, comentó.

El hijo de esta adulta mayor añadió que les habían hablado de un servicio a domicilio con una empresa de transporte de valores para realizar el pago... “pero hasta el momento eso no ha pasado, lo que sí se recibió fue una llamada de una mensajería en la que se nos informó que el dinero del pago se iba a devolver al banco”.

EsteMientras que Paula Suárez, también adulta mayor, señaló: “soy sola, y me toca ir al banco a cobrar mi pensión, la verdad, no he tenido que hacer filas porque me han dado atención preferencial, pero es un riesgo tener que salir por el tema del virus”.