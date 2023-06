17 de julio, fecha que definirá el futuro de Metrolínea

El próximo 17 de julio, es decir, en seis semanas, los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga deberán presentar ante el Ministerio de Transporte una propuesta de solución integral que responda a la grave crisis que afronta el sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga.

En la propuesta debe definirse si el ente gestor se liquida o se capitaliza. Si el camino es este último, se deberá especificar de dónde llegarían los recursos.

Así lo confirmó ayer a Vanguardia la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, quien informó que el pasado 17 de mayo se realizó una reunión en el despacho del ministro de Transporte, William Camargo Triana, donde se evaluó la crisis, no solo del ente gestor, sino de todo el Sistema Integrado del Transporte Masivo, Sitm.

A la cita asistieron, además, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y funcionarios del Área Metropolitana de Bucaramanga. En esta reunión, según explicó la Superintendente de Transporte, se hizo un análisis completo de la realidad financiera, jurídica y operativa del sistema. A su turno, voceros del Ministerio de Transporte expusieron la política pública de transporte, y las obligaciones que les asisten en este campo a los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

En reiteradas oportunidades la jefe de Gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas, ha explicado que las obligaciones que el ente gestor registra con sus acreedores ascienden a $300 mil millones. Según Metrolínea, del total de esta deuda, $149 mil millones corresponden a la fallida construcción del portal de ‘Papi Quiero Piña’ en Floridablanca, que el ente gestor perdió en una disputa legal.

Precisamente esta semana la gerente del Sitm, Yolima Espinel, afirmó que “nuevamente las debilidades financieras y operativas llevaron al ente gestor a una situación crítica y a una eventual liquidación”.

Por citar un ejemplo, en la actualidad la flota de Metrolínea está integrada en un 65 % por buses del Transporte Público Colectivo, mientras que los buses verdes componen solo el 35 % restante. Según el ente gestor de Metrolínea, a la flota actual le siguen faltando, por lo menos, 50 buses más para mejorar la frecuencia en las rutas.

La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias le explicó a Vanguardia que “aquí el problema no es únicamente hablar si se liquida o no Metrolínea. Lo primero que quiero señalar es que en ningún momento estamos hablando exclusivamente de qué va a pasar con Metrolínea. Metrolínea es un ente gestor creado por las autoridades territoriales. Lo importante es que hablemos de un derecho fundamental, un servicio público esencial para todos los ciudadanos del área...”.

Al Ministerio de Transporte le preocupa altamente las condiciones en que “se están prestando los servicios de transporte público en el área metropolitana. Efectivamente los alcaldes quedaron comprometidos en que estarían haciendo una propuesta en dos meses (a partir del 17 de mayo) hacia el Ministerio de Transporte, que contemple toda la mirada integral del problema y de las soluciones posibles que se deban llevar a cabo”, precisó Ospina Arias.

¿Liquidación o capitalización?

La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, agregó también que existe una comunicación oficial de la entidad donde les informa a las autoridades territoriales que no hubo acuerdo de pagos bajo la Ley 550, para la reorganización de créditos con los acreedores, según una reunión efectuada en marzo pasado, y que por lo tanto es competencia de las entidades territoriales tomar la decisión sobre el futuro del ente gestor.

“Simplemente es un comunicado. No le ordenamos al Alcalde (de Bucaramanga) que tome una decisión. Menos aún, no ordenamos la liquidación (de Metrolínea). Explicamos que una vez agotado el procedimiento, y dado que no se dio el acuerdo de reorganización de créditos con los acreedores, las autoridades locales deben evaluar el camino a seguir con la entidad, la capitalizan o la liquidan”, precisó la Superintendente de Transporte.

Esta competencia recaería en el Alcalde de Bucaramanga, como lo establecen los estatutos del ente gestor. Esta facultad fue otorgada a través del Acuerdo N° 037 de 2002 por el Concejo de Bucaramanga.

“Efectivamente hay un acuerdo, el 037 que le da las facultades al Alcalde. Si es así, el mandatario tendrá el marco legal para que tome la decisión respectiva. Nosotros simplemente hicimos un contexto de la responsabilidad que tienen las autoridades locales frente a la garantía de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, y un contexto de las responsabilidades que les asisten frente a la Ley 550. Con posterioridad recibimos un oficio del Concejo (de Bucaramanga) donde preguntaban quiénes eran los competentes (para la liquidación), e hicimos lo propio: les dimos respuesta señalando precisamente el tema de competencias y el marco jurídico existente”, dejó en claro Ospina Arias.