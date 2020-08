340.000 sim card para estratos 1, 2 y 3 con Internet móvil y minutos ilimitados

Con una carta adjunta y dos tarjetas sim card, desde el pasado 3 de agosto están llegando las facturas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, AMB. La novedad ha causado bastante asombro entre los usuarios, quienes luego de leer el comunicado confirman que se trata de una alianza entre la empresa prestadora del servicio público, la Alcaldía de Bucaramanga y Tigo.

Esta unión público-privada permitirá que, durante el ciclo de agosto, se distribuyan 340.000 sim card entre los usuarios de estratos 1, 2 y 3 que tiene el AMB tanto en la capital santandereana, como en Floridablanca y Girón.

El objetivo, dice el comunicado adjunto a los recibos, es para mejorar la conectividad y “facilitar el acceso a internet a través de los dispositivos móviles, para ser usado en actividades cotidianas como clases virtuales, videollamadas y comercio electrónico (...)”; pues de esta manera se contribuirá a aliviar un poco la situación de confinamiento y facilitar la permanencia de las personas en casa al poder conectarse desde sus hogares.

Y, efectivamente, así ha sido, pues muchas familias que han sido favorecidas con esta iniciativa han decidido donar las sim card a las familias más vulnerables que muchas veces están sufriendo porque no tienen la manera de que sus hijos accedan a las clases virtuales.

“Yo le dije a dos vecinas que me las regalaran y junto con las mías se las di a la persona que me ayuda con las cosas de la casa. Ya había escuchado que a veces no tenía plata para recargar el celular, viven en un asentamiento en Bucaramanga. Estoy segura que esto les ayudará un poco a los niños que son los que más están sufriendo con este encierro y no poder ir a clases”, precisó Rosalba, una habitante de Floridablanca.

Para el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey, es muy importante esta contribución para que los bumangueses, así como para los habitantes de Girón y Floridablanca, puedan beneficiarse de “la conectividad que les permitirá estar informados y acceder a contenidos educativos y de emprendimiento”.

Zoraida Ortiz, gerente del AMB, explicó que cada sim card, una vez sea activada, tendrá siete días, es decir una semana, de llamadas ilimitadas, así como siete días de mensajes de texto ilimitados y 1 GB de datos (conectividad a internet).

Por su parte, el representante de Tigo aseguró que “esta alianza permite llegar a la población más vulnerable, garantizarles recursos básicos para que puedan tener conectividad en una situación donde todos tenemos esa necesidad de comunicarnos con nuestras familias”.