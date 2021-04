En lo que va corrido del presente año se han sancionado a 4 mil 138 residentes en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, incluyendo a los multados en Lebrija y Los Santos, por violar las medidas restrictivas con motivo de la pandemia de la COVID-19.

Los bumangueses aparecen como los más infractores con 1.489 ‘comparendos’, los cuales representan el 35,98% del total de las multas.

En la lista de ciudadanos indisciplinados les siguen: los residentes en Floridablanca, con 1.039 multas (25,10%); Girón, con 881 (21,29%); Lebrija, con 405 (9,78%); Piedecuesta, con 241 (5,8%); y finalmente Los Santos, con 83 (2,05%).

Los días en los que más comparendos se han impuesto son los fines de semana; es decir, los viernes, los sábados y los domingos.

Las multas, dependiendo de las infracciones, les representan a los sancionados el pago de una suma cercana a los $936.320.

La persona amonestada debe presentarse dentro de los 5 días hábiles ante el Inspector de Policía en la zona donde cometió la infracción. La Policía impone la medida sancionatoria, pero es el inspector quien decide si se cometió una falta dentro de la medida.

En el caso de Bucaramanga, según reveló el propio Municipio, 180 infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia han pagado sus multas tipo 1 y tipo 2, embelleciendo los sitios públicos de la capital santandereana.

Del total de infractores registrados, 125 son residentes de las comunas Norte y Nororiente; mientras que los 55 restantes de las demás comunas de la ciudad.

Según Melissa Franco, subsecretaria del Interior Local, “el Programa de Trabajo Comunitario, lanzado el pasado 19 de febrero por el Gobierno de Juan Carlos Cárdenas, se convirtió en la mejor alternativa para que los infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia paguen sus sanciones (tipo 1 y tipo 2) sin afectar sus bolsillos y además le aporten al bienestar social de la ciudad”.

“Estas personas han hecho 900 horas de trabajo, cada uno de a cinco horas, para embellecer nuestros parques, escenarios deportivos y demás sitios públicos en las diferentes comunas”, explicó.

Hasta el momento las jornadas se han realizado en el Parque Los Canelos, el Parque de Los Niños, el Parque Las Tortugas, el Parque Centenario, el Parque de Los Leones, el Parque Romero y la más reciente en el Coliseo Edmundo Luna Santos, donde se puso el escenario óptimas condiciones para el servicio de los deportistas.

Cabe destacar que este programa, liderado por la Secretaría del Interior, ha sido acompañado por el Ejército Nacional, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, los Bomberos de Bucaramanga y los Gestores de Convivencia.

Lo que dice la ley

Vale recordar que el Artículo 183 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece que si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, mientras no se ponga al día, la persona no podrá obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

Tampoco podrá ser nombrado o ascendido en cargo público, ni ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.

Además no podrá contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado, ni podrá obtener o renovar el registro mercantil en la Cámara de Comercio.

“Invitamos a la ciudadanía a que se siga inscribiendo en este importante programa, donde tiene la posibilidad de conmutar las multas por trabajo para la ciudad”, concluyó Melissa Franco.