$!450 menores se han contagiado de COVID-19 en Santander ¿Cómo se comporta el virus en ellos?

“Se contagian del COVID-19 en una menor proporción y la severidad de sus síntomas es más leve que en los adultos”, indicó.

Esto no quiere decir que algún caso no se pueda complicar o que alguno de los niños positivos no pueda fallecer.

“Si puede pasar, sobre todo en recién nacidos o en niños que tengan enfermedades de base graves como problemas del corazón, cáncer, entre otras. Se han dado casos de fallecimientos pero el porcentaje de infección y muerte es mucho menor que en los adultos”, agregó el especialista.

Específicamente en Santander, el virus en menores de edad no se está comportando de manera diferente. Según explica el profesional de la salud, el porcentaje de contagio en esta población oscila entre el 7,5 % y 10 % de los adultos en todo el país.

¿Por qué se contagian los niños?

Aunque en Santander no se han realizado estudios para mirar la trazabilidad del contagio en esta población, de acuerdo con el médico pediatra, lo que se ha visto en otras partes del mundo es que los menores se contagian a partir de sus padres, cuidadores o algún adulto que esté infectado en el núcleo familiar cercano.

“Es más probable que pase eso a que los niños se infecten y lleven el virus a sus padres”, enfatizó Vargas Soler.

¿Pueden estar cerca de los adultos mayores?

Mucho se ha dicho sobre evitar el contacto entre la población menor y los adultos mayores, con la finalidad de evitar los contagios del virus, sin embargo, para el pediatra infectólogo del HIC, si los niños están en la casa y no han salido no hay problema que estén con los abuelos si ellos tampoco salen. “En este momento hay más riesgo que un adulto mayor lleve el virus a la casa que un niño”.

¿Cómo hay que cuidar a un menor positivo para COVID-19?

Muchos padres se preguntan qué deben hacer si sus hijos se enferman. Ante el virus, los cuidados son básicamente los mismos que una persona adulta contagiada con la enfermedad.

Aislamiento dentro de la casa, constante uso del tapabocas del menor enfermo y toda su familia 24/7 y constante lavado de manos es lo recomendable.

“Según los protocolos y por la escasez de pruebas, el Ministerio de Salud ha establecido que si una persona de un núcleo familiar se contagia se asuma que todos los demás miembros están enfermos. Por ello se recomienda que todos guarden la cuarentena estricta de 10 a 14 días”, dijo Vargas Soler.

¿Y las mujeres embarazadas?

De acuerdo con el especialista, la gravedad de la infección en las mujeres embarazadas si tiende a ser mayor, además que tienen más riesgo de tener partos prematuros.

En cuanto a la transmisión del virus madre - hijo, explicó que se han demostrado dos formas de contagio, una horizontal y otra vertical.

“Lo más frecuente es que el recién nacido se infecte al momento de nacer si la mamá es positiva (transmisión horizontal), pero también puede pasar que durante el embarazo la madre lo contagie a través de la placenta y la sangre (transmisión vertical)”.