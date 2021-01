En los últimos seis días, el Covid-19 le arrebató la vida a nueve docentes de Santander. Siete de ellos murieron el pasado fin de semana, convirtiéndolo en el más agudo de toda la pandemia, para el gremio de educadores.

“Teníamos un promedio de una muerte diaria. Un fin de semana, empezando desde el viernes, reportábamos un promedio de tres fallecidos y si era con puente máximo cuatro. Lo del fin de semana fue gravísimo”, mencionó Mauricio Martínez Corredor, docente y miembro del SES.

Estas cifras encendieron las alarmas en el Sindicato de Educadores, quienes ahora con mayor razón se oponen al regreso a las clases presenciales.

“No vamos a volver, no estamos abiertos ni siquiera a una mediana discusión, si es el caso que nos despidan pero no queremos seguir contando muertes”, enfatizó Martínez Corredor, quien además agregó que debe haber una universalización de la vacuna.

“En eso no vamos a ser irresponsables. No se trata solo de inmunizar a los docentes, los niños ya están contagiándose, y se ha demostrado que son los mejores portadores. Además en el esquema educativo no hay solo maestros, tenemos vigilantes, secretarias, el transporte, los encargados del PAE...”, dijo.

La muerte más reciente fue la de Reinaldo González Márquez, docente de la Institución Educativa José Prudencio Padilla de Barrancabermeja, quien después de luchar por una semana buscando ser remitido a una UCI de tercer nivel falleció.

“Esto representa una inadecuada política pública en materia de salud ordinaria, no tenemos ningún régimen especial. La garantía de la oferta de salud pública no ha sido la esperada”, denunció el docente, miembro del SES.

Pese a que, según reveló el SES, la gran mayoría de muertes han sido por problemas con la atención, la interrupción de los tratamientos de aquellos maestros con enfermedades de base y comorbilidades hizo que las patologías se agravaran y sumado al virus se dieran los fallecimientos.

Hoy, según cifras del Centro Regulador de Emergencias de Santander, Crue, la ocupación de camas UCI en el departamento llegó al 82,17 %.

En la actualidad en Santander hay 78.800 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 7.311 están activos, en 71 municipios, 68.767 recuperados y 2.722 fallecidos.