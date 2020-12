“Hoy por hoy hay una estrategia de búsqueda mejor. Las pruebas han aumentado. Si buscamos en las casas vamos a encontrar más asintomáticos y leves porque generalmente los que van al hospital o piden la prueba son los que tienen síntomas. Pero claramente el aumento de casos tiene que ver con la indisciplina ciudadana. Cuando uno no está en cama uno no tiene la conciencia de cuidado, de que puede infectar a los demás”, dijo Rey.

“Los casos leves o asintomáticos a simple vista pueden hacer ver el virus como una gripa. Entonces las personas tienden a relajarse y no se cuidan o no piden la prueba. También existe el caso de familiares o amigos de estas personas que al no ver síntomas graves, tampoco incrementan el autocuidado. El resultado, cómo es de esperarse, son más casos positivos. Casos que sí pueden llegar a ser graves”, explicó el médico epidemiólogo Juan José Rey a Vanguardia.

Al respecto, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, explicó que aunque el aumento en los casos era de esperarse, el número de casos asintomáticos y leves no significa que el virus no es severo.

“Muchos se confían porque están en casa y no tienen síntomas graves, porque son síntomas que se alivian rápido con algún medicamento. Pero el virus actúa diferente por lo que un día puedes estar bien con síntomas leves y al otro debes ir corriendo para la clínica. Que tengas pocos síntomas no garantiza que no vayas a tener, en el transcurso de la enfermedad, algunas complicaciones que necesiten de atención médica”, comentó el funcionario.

A la fecha, según el informe de la Secretaría de Salud departamental, la ocupación de UCI está en 73%. El caso más grave es Floridablanca con el 93%, sin embargo en Piedecuesta la cifra de ocupación llega al 81% y en Bucaramanga al 69%.

“Han venido subiendo esas cifras y por eso hemos sido enfáticos en pedir cero aglomeraciones. Que las reuniones familiares no pasen de las 10 personas. La idea es que las personas no cedan en el autocuidado”, informó el secretario de Salud.

También preocupa, además de la ocupación UCI, la cantidad de pacientes que van por atención hospitalaria pues en algunos centros médicos del área metropolitana se han incrementado las consultas.

De acuerdo con Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia, “estamos bastante llenos. La gente sigue sin tomar conciencia. No queremos ver más gente en la UCI pero estamos llenos. Lo mismo la atención hospitalaria. Las autoridades saben y están tomando las medidas, pero no hay medida que funcione si la gente no se cuida”.

El mismo panorama se vive en todas las sedes de la Clínica Chicamocha en Bucaramanga. Luis Francisco Silva, director médico de este centro hospitalario, aseguró a Vanguardia que la demanda de servicios de urgencias de pacientes sospechosos o positivos de COVID es muchísimo mayor al mes anterior.

“Estamos al 100% en la capacidad hospitalaria para pacientes con COVID. Tenemos un incremento alto. Que esos casos no pasan a UCI, es otro tema, porque la ocupación es del 76%. Pero en atención hospitalaria si estamos a reventar”, dijo Silva.