A la fecha se han procesado en Santander 17.684 pruebas de COVID-19

TRABAJADORES DE LA SALUD CONTAGIADOS

Según el más reciente boletín del Instituto Nacional de Salud, INS, sobre COVID-19 en personal de salud en Colombia, 14 trabajadores de Santander se contagiaron por labores relacionadas con el desarrollo de sus actividades. Además, otros tres profesionales se contagiaron fuera de su lugar de trabajo y en uno más el nexo del virus no ha sido definido.

Además, el INS informó que, de los 18 pacientes positivos, tres pertenecen a la Unidad Primaria Generadora de Datos, Upgd, encargados de captar la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y generar información útil y necesaria para los fines del Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

El pasado 16 de mayo, de acuerdo con informes del INS, Santander tenía 5 casos confirmados de coronavirus en el personal médico. Es decir, en un mes el número de positivos en el gremio aumentó en 260%.

En el nuevo reporte se confirma la cifra de 1.547 profesionales de la salud contagiados en Colombia, 75 más que los publicados el 13 de junio. De ellos, 198 están en aislamiento en sus hogares y 169 son asintomáticos.

El INS también informó que 27 pacientes se recuperan en un hospital y 1.333 miembros del gremio se han recuperado.

Según los datos del Instituto, los 1.950 decesos que tiene el país por coronavirus 17 pertenecían al sector salud. Ocho de los fallecidos ejercían como médicos, cinco eran auxiliares de enfermería, dos eran conductores, uno trabajó en la parte administrativa y otro se desempeñaba como técnico en farmacia.

PARA TENER EN CUENTA

Tras los 17 nuevos casos de COVID-19, revelados ayer, se aumentó a 344 la cifra total de contagios desde que empezó la pandemia.

Los nuevos casos se confirmaron en Barrancabermeja (6), Bucaramanga (6), Floridablanca (2), Girón (2) y Piedecuesta (1).

La Administración Departamental confirmó que todos estos pacientes permanecen en aislamiento en sus respectivas casas.

Del total de 344 casos registrados en Santander, 248 personas tienen el virus activo, 86 se han recuperado y 10 han fallecido.

En el Departamento actualmente 14 municipios cuentan con casos activos. Ellos son:

Barrancabermeja (88), Bucaramanga (59), Cimitarra (1), El Socorro (9), Floridablanca (28), Girón (24), Guapotá (1), La Belleza (1), Lebrija (9), Málaga (1), Piedecuesta (15), Sabana de Torres (1) San Vicente de Chucurí (10) y Suaita (1).

EL CASO DE LOS NIÑOS

Los niños de todas las edades sí corren el riesgo de contagiarse con la enfermedad del coronavirus. De hecho, en Santander se han reportado siete casos en menores.

No obstante, según los expertos, generalmente los menores de edad no se enferman con tanta gravedad como los adultos; es más, algunos quizás no presenten ningún síntoma.

¿Cuál es la probabilidad de que un niño contraiga la enfermedad?

Mientras que todos los niños pueden contraer el virus que causa el COVID-19, ellos no se enferman tan frecuentemente. A pesar de los grandes brotes epidémicos en todo el mundo, por fortuna muy pocos niños han muerto.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), entre los aproximadamente 150000 casos de COVID-19 en los Estados Unidos, entre el 12 de febrero y el 2 de junio, sólo 2500 o un 1.7 % fueron niños. La cifra es similar a la que se ha reportado en un país como Italia, que ha tenido grandes brotes de la enfermedad.

En Colombia, los índices de hospitalización para niños también han sido mucho más bajos que para los adultos.