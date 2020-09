Tal y como lo viene haciendo cada tres meses la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, a partir de mañana, 1 de octubre, se aplicará una nueva rotación en los dígitos del ‘pico y placa’.

Así las cosas, los carros y las motocicletas, cuyos números finales de las placas sean 3 o 4 no podrán salir los lunes; los martes la medida regirá para los dígitos 5 y 6; los miércoles la restricción será para placas finalizadas en 7 y 8; los jueves para los números 9 y 0; mientras que los viernes para el 1 y el 2.

En cuanto a los sábados, la prohibición se mantiene, iniciando el 3 de octubre con los dígitos 5 y 6; el sábado 10, 7 y 8; el sábado 17, 9 y 0; el sábado 24, 1 y 2; el sábado 31, 3 y 4, y así de manera sucesiva para los sábados de noviembre y de diciembre.

Los horarios en los que se imparte esta medida continúan iguales. Es decir, de lunes a viernes será entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m.; y los sábados la restricción se aplicará desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Vale recordar que los domingos y festivos no rige la medida.

Tenga presente que no habrá semana pedagógica y que la multa por infringir la medida equivale a 15 días del salario mínimo legal vigente e incluso el vehículo puede ser inmovilizado.

En lo que va corrido del presente año, se han impartido más de 5 mil comparendos a igual número de infractores del ‘pico y placa’ en Bucaramanga.