“Mi hija fue contagiada con una neumonía bacteriana y ha sido hospitalizada tres veces. En el último diagnóstico nos confirmaron que ella tenía colapsado un fragmento de la parte superior del pulmón izquierdo. Tiene atelectasia. Estamos esperando que la vacunen, para que pueda regresar al colegio, pero no está priorizada aún y eso hace que el acceso al biológico sea más demorado. No sabemos cuándo podrá recibir sus dosis y sin eso no la voy a enviar al colegio”.

Lo anterior es la voz de un padre de familia que justifica la ausencia de su hija en el salón de clase, a raíz de la directriz emitida por la Secretaría de Educación de Bucaramanga con respecto al regreso de todos los estudiantes a las instituciones educativas, a partir del pasado 28 de julio.

Lo preocupante del asunto, dice el hombre, es que el proceso académico de su hija, quien cursa séptimo grado, está limitado a unas guías. La menor no tiene clases virtuales, porque los docentes ya están cumpliendo horarios en la presencialidad y no hay servicio de Internet para que se conecten con quienes están en casa.

“La niña ha presentado trabajos de hasta 50 hojas sobre temas que nadie le ha explicado. Le están calificando la evidencia de lo que lo hizo, pero no de lo que aprendió. Somos los padres de familia los que estamos orientando a nuestros hijos porque los dejaron solos. Hay improvisación de algunos docentes”, acotó.

A propósito del tema, otra madre dice que en el salón de su hijo hay 30 estudiantes y solo están asistiendo dos, el resto debe descargar de la plataforma del colegio los talleres, resolverlos y enviarlos para la respectiva calificación. La explicación del tema queda pendiente.

“Los profesores no se están conectando porque dicen que en el colegio no hay Internet, otros dicen que no tienen computador. Entonces, quien quiera recibir clase debe ir hasta el colegio porque no hay otra manera de que ellos tengan contacto con los estudiantes. Los profesores explican que se limitan a lo que dice la circular de la Secretaría de Educación de Bucaramanga”, indicó.

“No digo mi nombre porque me da miedo que se tomen acciones que afecten a mi hijo. Pero en el salón de él hay varios compañeros que tienen problemas de salud y no pueden asistir por eso. Para ellos no hay garantías, porque nadie ha pensado en eso. Solo dijeron ya están listos los protocolos de bioseguridad, pero regresar al colegio va más allá de separar pupitres, instalar geles y obligar al uso del tapabocas. Esto lo que va a ocasionar es que haya deserción porque prácticamente se están quedando en casa sin hacer nada. Un taller lo pueden resolver en media hora”, manifestó otro de los padres, quien sostiene sentirse afectado con la situación.

Frente a estas quejas, los docentes reconocen que tras el inicio de la presencialidad, los más perjudicados han sido los menores que se quedaron en sus viviendas por comorbilidades, porque ante la difícil situación económica se desplazaron junto con sus padres a un lugar alejado o porque sus padres aún no avalaron regresar al aula. Si bien, quieren seguir estudiando, la institución educativa solo les está brindando guías para su desarrollo o clases virtuales en áreas que no hacen parte del núcleo común.

“Quien quiera recibir clase de matemáticas, biología, sociales, español, física, química, por ejemplo, debe ir al colegio. No estamos de acuerdo con lo que está sucediendo porque creemos que de alguna manera les estamos negando el derecho a la educación, pero también es claro que nosotros estamos sujetos a cumplir con los lineamientos que nos entregaron”, dijo uno de los docentes.

Quien reveló que algunas clases pasaron de durar 50 minutos a 25 minutos, teniendo en cuenta que el tiempo de permanencia en los colegios se redujo.