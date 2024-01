$!¡A rodar entre culturas! La historia de un roller llamado 'Wakanda'

“En mis tiempos libres me la pasaba encerrado, no conocía a nadie. En cambio, cuando llegué a Rollers Life, poco a poco fui conociendo personas, me enamoré más del patinaje, se convirtió en mi estilo de vida y me cambió totalmente”, expresa.

Entre trucos, frenos y saltos ‘Wakanda’, como lo bautizaron en la comunidad por su parecido con el personaje de Marvel, formó lazos sólidos con personas que le dieron la mano, incluso, en las peores caídas. “Un día hice un frenado y me caí, me lastimé el codo y me agarraron cuatro puntos. Luego de eso, un compañero me dijo: ‘Usted no me patina más sin casco y sin protecciones’, y me los regaló. Eso fue muy especial para mi y desde ese día, no dejo mis protecciones”, comenta.

La constancia de este patinador hizo notable su talento dentro de la comunidad y ahora apoya a quienes inician su proceso de aprendizaje . “Siempre me dicen: “‘Wakanda’, quiero ser como tú”, yo les doy consejos de lo que hice para tener este nivel y ver que mi ejemplo les ayuda a mejorar es algo que me satisface”, expresa.

Jefferson Andrés Villamizar, instructor de Rollers Life, asegura que el avance de Darwin fue rápido, en un mes logró un buen dominio de los patines, y su constancia le permitió tener esa fluidez. “Avanzó mucho, inclusive puedo decir que más que yo”, según afirma

Actualmente, Darwin hizo de los patines su medio de transporte y es común verlo desplazándose por las calles de la ciudad mientras llama la atención de otros conductores con la ayuda de un pito que lleva en su cuello.

“Tomé esa decisión cuando tuve más nivel, y es que es un buena alternativa para ahorrar dinero”, como él explica.