A un ‘pelo’ de regalar felicidad y autoestima

El cabello, sin duda, es una parte fundamental de una mujer. Para muchas es sinónimo de belleza, vanidad, seguridad, entre otros aspectos. De allí la importancia de la donación para pacientes oncológicos.

Pero para una mujer que se somete a tratamiento contra el cáncer es algo que va más allá de la simple vanidad o estética. Es un suceso infortunado que causa serios perjuicios en la autoestima.

Son muchas las mujeres con cáncer que optan por las pelucas, otras por turbantes y gorros y también están las que prefieren lucir orgullosas su ‘calvita’, como es el caso de la diputada Ángela Hernández, a quien la semana pasada le realizaron la última sesión de quimioterapia.

“En mi caso particular el médico me dijo, ‘el pelo se te va a caer, eso no tiene vuelta de hoja’, porque la quimio lo que hace es matar todas las células buenas y malas, el medicamento no las distingue, eso hace que las células que reactivan el crecimiento capilar o que le dan fortaleza al cabello, se mueren y no te sale cabello”, comentó la diputada santandereana.

Frente a esto, su decisión fue raparse. “Yo decido raparme, dije, si se me va a caer el cabello en la almohada, en el baño, lo mejor es ir un paso adelante”.

“Eso es un proceso porque es desprenderte de algo que es muy importante, que te ha acompañado, que hace parte de tu rutina; entonces es un proceso donde uno debe tener mucho amor, mucha fortaleza, y entender que es un despido momentáneo para algo mayor que es conservar la vida”, acotó.

Sin embargo, no todos los procesos son iguales, hay quienes no se sienten bien sin su cabello, la opción entonces es la peluca, que muchas veces les resulta inalcanzable por los altos costos que esto representa.

“A muchas mujeres una peluca les da mucha alegría, tranquilidad, fortaleza... He notado mucho eso en las niñas y adolescentes, de 13, 14 años, que de pronto no tienen la madurez de uno, es impresionante la alegría que les da recibir sus pelucas, he visto en la sala de quimios como se sienten contentas, se ponen ganchitos, lo disfrutan mucho”, relató Hernández.

El tema de la donación es algo muy importante que ayuda mucho en la autoestima, la seguridad y tranquilidad de una mujer durante el proceso.

Cuando son de pelo natural puede costar alrededor de un millón de pesos, dependiendo del largor, sintéticas se consiguen en $100.000 o menos.

También hay fundaciones como SenosAma, donde tienen pelucas de cabello natural que son prestadas a las personas inscritas a la fundación, es como un banco de pelucas en donde solo deben pagar por la higienización. Allí también reciben donaciones de pelucas.

“Cada mujer lo ve de una manera diferente, algunas encuentran en los turbantes la forma de sentirse lindas, de cubrirse, otras tu nunca te vas a enterar que tienen la enfermedad porque tienen sus pelucas; hay muchas maneras de vivirlo, otras como yo lo disfrutamos y vivimos así, calvas”, añadió Hernández.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para donar el cabello por esta noble causa?

“Cualquier tipo de cabello sirve, cuando vaya a donar, explique que lo va a donar para que amarren y hagan bien el corte, entre más largo mejor para trabajarlo, no pasa nada si es pintado o no, pero que sea una cabellera en buenas condiciones”.

Para la diputada Hernández, “el llamado a donar cabello es un llamado a la solidaridad, al amor por el otro, a desprenderte de lo que quieres para compartirlo con otro, es un acto muy simbólico, muy profundo y sobre todo que va a regalar mucha alegría, y esperanza a muchas personas.

“Además, una manera de concientizarse de que es una enfermedad que a cualquiera nos puede pasar, esto ya no es de viejitas, tengo compañeras de 18, 20 años, es algo que le puede pasar a cualquiera.

“Una mujer que dona su cabello, es una mujer que se está haciendo consciente de esa enfermedad, que así como regaló su cabello, se va a regalar su autoexamen todos los meses, se va a cuidar, eso es muy importante porque hace falta mucha concientización, vemos la enfermedad como muy lejana, no nos imaginamos que nos puede llegar; y actos como ese de donar el pelo, nos acerca mucho más a tener esa precaución y cuidados médicos que hechos a tiempo cambian la vida”.

Donó su cabello en honor a su abuela

Hace dos años, el cáncer se llevó en pocos meses a Martha Cecilia, la abuelita de Angélica María Gutiérrez, de 12 años.

Esto la motivó para darle todos los cuidados a su cabello, dejarlo crecer y luego donarlo en la Liga Contra el Cáncer, en Bucaramanga, con el fin de darle algo de felicidad a aquellas mujeres que como su abuela, viven esta dura enfermedad.

“Hace tres meses lo doné. Lo tenía por la cintura y me lo cortaron más arriba de los hombros, fueron 38 centímetros”.

Angélica y su abuela eran muy cercanas, “la recuerda mucho, la huella que dejó la abuela en ella es muy grande, la enfermedad fue muy rápida, así que en su honor tomó la decisión de donar”, relata Martha, la mamá de Angélica.

Con su cabello, esta pequeña dejó una nota: “mucho ánimo, mucha fe y ganas de vivir, que Dios la bendiga”.

Ahora, su idea es dejar crecer de nuevo el cabello para realizar otra vez este proceso que la hace muy feliz.

Así es el proceso para donar cabello

Según la Liga Contra el Cáncer, los requisitos para la donación de cabello son:

Largo mínimo de 30 cm. Puede ser liso, rizado o tinturado.

Entregarlo limpio y seco, amarrado con cauchos en las dos puntas, sin trenzar.

Empacar en una bolsa plástica o sobre de manila.

Una peluca se hace con 4 a 6 donaciones de cabello y algunas necesitan de tratamiento especial, por ello es imposible conocer el uso puntual de cada donación. La información de quien adquiere o se beneficia de la peluca, es privada.

Su aporte en cabello puede hacerlo llegar a la calle 56 N° 6-28, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 p.m.

También puede enviarlo por correspondencia a la misma dirección, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., identificando al donante con nombres completos, número de cédula, número de contacto, dirección y o correo electrónico.

“Las pelucas producidas a partir del cabello donado son vendidas a bajo costo a pacientes en tratamiento de cáncer, o entregadas gratuitamente en casos especiales. El dinero recaudado sufraga la fabricación y el adicional se destina al desarrollo de servicios de apoyo diagnóstico y prevención del cáncer en población focalizada”.