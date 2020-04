$!Abogada santandereana quedó 'varada' en Serbia

Para entonces el Covid-19 no había causado tantos estragos por Europa, mucho menos se habían detectado casos en Colombia, así que Corzo, de 26 años, dejó a los suyos en la Ciudad Bonita y se aventuró en la que creía sería una de las experiencias más positivas de su vida.

“La salida de Bucaramanga, luego Bogotá y la llegada a París fue súper normal, nadie hablaba de Coronavirus para esas fechas. Muchos se atreven a juzgar, pero en ese momento no se tenía conocimiento de la situación, de lo contrario habría cancelado todo”, lamenta Jennifer, varada hoy en un país de Europa del sur.

Francia era la primera parada de un trayecto que incluía Serbia, Hungría, Croacia y Montenegro. Los primeros días pasaron con normalidad, alcanzó a conocer algunos museos, teatros, la Torre Eiffel y compartió con amigos antes de que estallara la pandemia. Pero la rápida propagación del virus obligó a las naciones del Viejo Continente a tomar serias medidas restrictivas, cerrando fronteras y aislando a la población.

“El 11 de marzo llegué a Serbia, todo normal, pero un par de días después me comienza a inquietar que le empezaron a exigir al Gobierno colombiano cerrar los aeropuertos y aquí la situación también empezó agravarse”.

Intentos fallidos

Ante ese panorama, Jennifer realizó gestiones con la aerolínea Air France y logró adelantar su vuelo de regreso para el 21 de marzo, dos días antes del plazo máximo que había dado Iván Duque, presidente de la República, para el retorno de los connacionales.

“Y así fue. Llegué ese día al aeropuerto de Belgrado (Serbia) con mi reservación en el celular y cuando estaba haciendo la fila empezaron las trabas... Hablaban entre ellos en serbio, yo no entendía nada y luego me dijeron que no tenía el tiquete electrónico y que no podía viajar.

“...Les lloré, les dije en inglés que no me hicieran eso, que yo tenía que tomar ese vuelo para devolverme a mi país porque el Presidente había cerrado las fronteras, pero no les importó; no me dejaron tomar el avión... Me sacaron del aeropuerto con Policía”. Luego de aquel intento fallido de regresar a su tierra, la aerolínea le ha reprogramado en tres oportunidades el regreso; sin embargo, todos han sido cancelados.

Clama por volver

Novid Sad es el nombre de la ciudad Serbia donde quedó atrapada. Si bien agradece que una familia local la acogió y no le está cobrando el hospedaje, el dinero empieza a escasear. “Estoy en un país donde prácticamente no me puedo comunicar con nadie, no hablo serbio, no conozco a nadie y acá no hay embajada ni consulado colombianos, por jurisdicción todos los trámites son en Budapest, Hungría. Allá ya conocen mi caso”.

Varios correos le ha enviado el Consulado de Budapest ofreciéndole ayuda en manutención y estudiando la posibilidad de un vuelo de repatriación, pero nada se ha concretado hasta la fecha. “Me siento desamparada, el consulado había quedado de ayudarme con alimentos pero ponen unos requisitos difíciles de cumplir...