¿Abrir sin tener clara la situación actual de la pandemia en Santander es apresurado?

Un juicio similar hace Lina Maria Vera, docente asociada a la Escuela de Medicina de la UIS, quien refiere que sin un plan de desconfinamiento no es posible determinar si la apertura es apresurada o no.

“En Italia enviaron a cada casa un plan de desconfinamiento con fechas, explicando qué se iba a aperturar, cómo y qué se debía hacer en determinados casos. Un plan para un desconfinamiento inteligente a un año desde que empezó la epidemia, aquí no se ve eso. No sabemos cuál es ese plan por fases que tienen las autoridades locales y regionales, qué se va a hacer en caso a o b. No sabemos si nos van a volver a confinar, si estamos preparados en términos de capacidad instalada, no sólo en la ciudad sino en los municipios...”

Una opinión contraria tiene Fernando Mantilla McCormick, especialista en epidemiología.

“De acuerdo a la cantidad de enfermos que hay registrados en Santander debería comenzar a abrirse la actividad económica, pues mucha gente la está necesitando”.

¿Cómo deberíamos actuar?

Según Idrovo, ante la enfermedad se debe hacer un diagnóstico adecuado de la situación para posteriormente tomar conjuntamente una decisión como sociedad.

“Lo primero implica salir a buscar casos positivos en la comunidad, haciendo pruebas de laboratorio a diferentes grupos poblacionales, siguiendo algún esquema similar al que Bogotá pretende hacer o que se inició hace unos días en Barrancabermeja. Discutir y no solo informar con la sociedad el riesgo que acarrea el desconfinar cada uno de los sectores o regiones, debería ser una decisión democrática basada en la información, donde obviamente los epidemiólogos y salubristas podemos colaborar para que todos entiendan esta situación tan compleja”, indicó.