$!Aclare sus dudas: Choque de versiones por pico y placa ambiental en el área metropolitana de Bucaramanga

Municipios no acogerán la medida

En comunicación con Vanguardia, el director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Bueno, fue enfático en afirmar que en la ciudad, durante este fin de semana, no se aplicará ninguna restricción ambiental y la medida del pico y placa se mantiene tal y como venía operando hasta el pasado viernes.

El funcionario dijo que no se expedirá ningún tipo de resolución hasta tanto no se haga un análisis a fondo de las medidas junto con las demás entidades de Tránsito. Es decir, no habrá restricción par e impar durante el fin de semana.

Bueno agregó que el flujo de vehículos durante sábado y domingo baja con lo que Bucaramanga estaría cumpliendo implícitamente con la reducción del 50 % del tránsito de vehículos planteada por la CDMB.

También, el Director de Tránsito de Bucaramanga agregó que se explorarán otras medidas entre las que podría estar el teletrabajo, y otras que no generen afectaciones directas a la dinámica de movilidad de la ciudad.

Por su parte, la Alcaldía de Piedecuesta, a través de su cuenta en Twitter aseguró que “en el Municipio no se ha establecido ningún tipo de pico y placa, no hemos sido notificados oficialmente de acto administrativo alguno por parte de la CDMB. En caso de tomar alguna decisión al respecto, la misma se socializará debidamente.

A su turno, la Alcaldía de Floridablanca, en sus redes sociales publicó que “por el momento no hemos sido comunicados por parte de la autoridad ambiental de decisión alguna respecto de pico y placa ambiental. No es cierto que se haya tomado esta decisión por parte de los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga”.

Además advirtieron que “no ha sido socializada de manera adecuada con la ciudadanía, ni las autoridades municipales, ninguna medida”.

Finalmente, el secretario de Tránsito de Girón, Henry Toloza, expresó que “ni el suscrito, ni la alcaldesa Yulia Rodríguez fueron invitados a la reunión. Mucho menos fuimos consultados acerca de asumir un pico y placa ambiental”.

Toloza aseveró que “la medida que se informó fue algo sorpresivo para el municipio. Es entendible que la CDMB, como autoridad ambiental, haga esos pronunciamientos, pero también debe contar con la participación del Área Metropolitana de Bucaramanga que es autoridad de transporte”.

El funcionario fue claro en afirmar que no habrá pico y placa de ninguna naturaleza en Girón durante el fin de semana, ni en el corto plazo.

Las recomendaciones para peatones