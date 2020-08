En esta ocasión no se han determinado números fijos para cada día de la semana. Esto significa que su rotación seguirá un orden númerico lógico. Entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m. de lunes a sábado solo podrán circular las personas cuyo último dígito de la cédula termine en los dos números que correspondan a ese día.

Se mantiene tal y como está establecido: dos dígitos, un día a la semana. Los lunes no pueden salir los carros cuyos últimos números de la placa sean 1 y 2 ; martes, 3 y 4; miércoles, 5 y 6; jueves, 7 y 8; y viernes, 9 y 0. Consulte la siguiente imagen para conocer los sábados cómo rota el 'puco y placa'.

Los sábados iniciará a partir de las 6:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del siguiente día hábil. Es decir, durante los días festivos también regirá todo el día.

Esta medida sufrió una modificación. Ahora el 'toque de queda', entre semana, comenzará a operar a las 7:00 p.m. de lunes a viernes e irá hasta las 5:00 a.m. del siguiente día.

¿Si me coincide el pico y placa con el 'pico y cédula' puedo usar mi vehículo?

Aunque durante la reunión de este jueves no se tocó el tema, este viernes, el secretario del Interior de la alcaldía de Bucaramanga, José David Cavanzo, aclaró que cuando coincida pico y placa con pico y cédula se libera la restricción vehicular.

¿Cómo es el horario para las actividades físicas o los ejercicios al aire libre?

Será en la franja de 5:00 am a 9:00 am de lunes a sábado pero siguiendo los protocolos de bioseguridad y con las siguientes disposiciones:

Los niños entre los 2 y los 5 años pueden salir a realizar ejercicios tres veces a la semana, los medios de comunicación al día y no pueden estar más lejos de un kilómetro de su vivienda.

Niños mayores de 6 años: tres veces a la semana, una hora al día.

Personas de 18 a 69 años: máximo dos horas diarias.

Adultos mayores de 70 años: tres veces a la semana, media hora al día.

El domingo ninguna persona podrá salir a hacer deporte.

Si vengo de otro departamento, ¿Qué debo hacer para llegar a Santander?

Para ingresar a Santander, las personas deben presentar la prueba PCR de Covid-19 no superior a los 5 días.

Si va a salir del departamento, deberá revisar las disposiciones que tengan los otros entes territoriales.

La medida aplica tanto de forma terrestre, como aérea.

¿Qué pasa con el consumo de bebidas embriagantes?

Está prohibido el consumo de licores en espacios abiertos y establecimientos de comercio, al menos hasta el próximo 1 de septiembre. No obstante, no está prohibido el expendio de bebidas. El toque de queda, no incluye 'ley seca'.

¿Cuáles son los espacios restringidos definitivamente?

En ningún caso están habilitados los siguientes espacios o actividades presenciales: Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas; bares, discotecas o de juegos de azar y apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de juego de video; los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y sólo podrán ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por entrega para llevar; gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, polideportivos, parques infantiles; ni los cines ni teatros; ni los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones.

Aunque el Gobierno nacional abrió la posibilidad para que alcaldes y gobernadores comiencen a estudiar los protocolos para la apertura de algunas de estas actividades, lo cierto es que aún en Santander no están permitidas.

¿Cuál es el aforo permitido en los comerciales?

No puede superar el aforo del 30% de su capacidad total. Deberán indicar, mediante aviso ubicado en la parte externa del establecimiento, la capacidad máxima. En el horario adicional podemos prestar sus servicios únicos a domicilio o por plataforma electrónica.

¿Y las mascotas?

Una persona por núcleo familiar podrá sacar a sus mascotas o animales de compañía específicos dentro de su entorno más inmediato, en los siguientes horarios, de lunes a domingos: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. de 12:00 m. a las 2:00 pm; y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.