$!Actores viales analizan qué se debe hacer con las ciclorrutas de Bucaramanga

‘Se avanza por buen camino’

Diego Moreno, director de la Corporación Ciclaramanga: “Las ciclorrutas se hicieron con base en regulaciones avaladas por el Ministerio de Transporte, en este caso la Guía de Cicloinfraestructura para Ciudades Colombiana. Se diseñó con apoyo de organizaciones como ONU-Hábitat. Como ciclista, pienso que quedaron bien hechas las ciclorrutas, ya que quedaron directas, por vías principales y bien segregadas. Lo que falta es complementar esta red para que conecte más puntos del área metropolitana”.

Este activista agregó que “las autoridades tampoco han hecho mucho por promover y fomentar el uso adecuado de las ciclorrutas. Mensajes en redes sociales y ciclopaseos no representan suficiente promoción, hay que invertir más recursos”.

Daniel Pico, usuario de las ciclorrutas: “Lo que falta es control contundente por parte de las autoridades. Todos los días vemos las ciclorrutas invadidas con automotores parqueados y hasta transitando por ellas. Ya me han golpeado tres veces, en dos ocasiones se ‘volaron’ los conductores y ni siquiera me auxiliaron, y la última vez la comunidad me ayudó a retener al infractor para que respondiera. Una buena idea es la instalación de cámaras para multar a quienes invaden los carriles de los ciclistas. Porque, por ejemplo, ya he presentado numerosas evidencias y quejas ante Tránsito para ver qué soluciones hay, pero hasta la fecha el problema es el mismo”.

Carlos Parra, concejal de Bucaramanga: “falta gradualidad, que el proceso de implementación de ciclorrutas no sea de la noche a la mañana. Tampoco podemos hacer una inversión en infraestructura, sin invertir en promoción. Por ejemplo, se invirtieron $15.000 millones en infraestructura, pero menos de $50 millones en promoción del uso de la bicicleta”.