Adiós a don Gil, el suscriptor más antiguo de Vanguardia

Hace cerca de seis meses, Vanguardia habló con este hombre a quien los años no le arrebataron la lucidez. Cada una de sus palabras estaba llena de seguridad y garbo.

“Leer me mantiene activo, la información me da el poder para sentirme productivo, así ya tenga la cédula muy amarilla, mi cabeza está lúcida. Ya no salgo de la casa, pero sé lo que está pasando afuera”.

Por eso, durante casi medio siglo, Vanguardia llegó por debajo de su puerta. “En mi casa siempre he tenido el periódico y lo dejo a la vista para que al menos lo ojeen quienes me visitan. Algunas veces me encuentro a la familia en las páginas y les recorto su parte para que tengan en sus manos ese reconocimiento por lo que hacen”, manifestó.

“Leo cada página y cada letra, quiero saber siempre dónde estoy parado, qué pasa en la ciudad y la región, cómo avanza y también recibir con dolor las malas noticias. Quiero tener información para mis tertulias, que en la pandemia solo puedo tener de forma telefónica”.

Pero hace una semana, don Gil Jesús ya no pudo leer. Luego de ser internado en un centro asistencial entró en una etapa de silencio, de lentitud, de ”tranquilidad”, como dice su familia.

“Su despedida fue bonita de este mundo porque se fue muy en paz, sin muchas complicaciones agudas ni de sufrimiento, hasta el día que Dios lo llamó a su presencia”.

Se fue el lector más antiguo de Vanguardia, dejando una legado de amor a las letras y a la información, “no se desconecten de la vida y lo que pasa. No importa la edad, hacemos parte de la sociedad y no podemos perder la sintonía. No hay como sentir, oler y disfrutar el papel, nunca permitan que el impreso muera”, fueron sus palabras para las nuevas generaciones... Se fue para siempre el “amor lindo querido”.

Las honras fúnebres se llevan a cabo en la Funeraria La Colina, en Lagos del Cacique, y las exequias serán este lunes, a las 5:00 de la tarde en la Capilla La Resurrección, en Las Colinas.