$!Advierten sanciones por la falta de un centro de bienestar animal público en Floridablanca

Pero, a pesar de los múltiples llamados realizados desde noviembre de 2021 por parte de la Personería de Floridablanca, hasta la fecha el Gobierno Municipal aún no ha dispuesto un hogar de paso de carácter público para el cuidado y refugio de animales.

Desde la Alcaldía de Floridablanca este viernes se indicó que el contrato de esta obra se encuentra suspendido. No obstante, la Secretaría de Infraestructura afirmó que el Gobierno Local “sí” tiene la intención de ejecutar y terminar dicho centro de bienestar animal.

Este plazo, conforme con lo advertido por la Personería de Floridablanca, se cumplirá el próximo 3 de septiembre.

“Hace cerca de dos años tenemos esta función preventiva, mediante la cual venimos citando a mesas de trabajo a funcionarios de la Alcaldía, señalando la ley. No hemos abierto el respectivo proceso disciplinario, porque el plazo no se ha cumplido y la falta disciplinaria no se ha configurado todavía”, explicó María Margarita Serrano Arenas, personera de Floridablanca.

La funcionaria dejó en claro que, el fin de la función preventiva existente es justamente alertar a los funcionarios sobre el presunto incumplimiento de la ley, para que se tomen cartas en el asunto de manera pronta o inmediata.

“Lo que más nos molesta es que no han asistido todas las entidades convocadas a las mesas de trabajo. Lo que buscamos es que se cumpla la Ley... incluso, la norma dice que el Municipio puede hacer un convenio con una fundación, que cumpla con los requisitos en cuanto al albergue”, señaló la Personera.