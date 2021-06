Las Unidades de Cuidados Intensivos en Santander se mantienen ocupadas por encima del 99%. En plena crisis hospitalaria, los centros médicos advierten que se están quedando sin insumos para atender a los pacientes.

Tal es el caso del Hospital Universitario de Santander, HUS. Carlos Ibarra, subgerente de Servicios Médicos de esta institución, señaló que debido a múltiples factores ocurridos en las últimas semanas se encuentran en aprietos para brindar la atención.

Lea también: El ‘mega’ pico de COVID-19 que mantiene en vilo a Santander.

El médico aseguró que la situación afecta a todo el país por razones como los problemas de movilidad, dificultades de importación de materias primas y el abrupto aumento de personas que requieren hospitalización, “pues se ha triplicado el número de personas enfermas en servicios de urgencias y UCI”.

Entre el grupo de medicamentos que más escasean se encuentran los sedantes, pues “no hay suficientes para tanta gente enferma. Cuando se logra adquirir un poco de las medicinas que se requieren, apenas alcanzan para uno o dos días”.

Los bloqueos en las vías también afectaron la llegada de insumos a la región. Sumado a esto, los laboratorios que tienen capacidad para fabricar insumos se han quedado ‘maniatados’ porque no han podido importar las materias primas.

Otra afectación que registran los centros médicos es la falta de personas capacitado en las UCI, lo que ha obligado a que el personal tenga que doblar sus turnos. “No hay suficientes perfiles para contratar, así que nos toca hacer horas extras para cubrir esos espacios”.

Lea también: Mientras en el país los casos de COVID-19 tienen tendencia a la baja, en Santander suben.

Para salir de este problema, Ibarra opina que la acción con mejores resultados sería ordenar cuarentenas estrictas para cortar con mayor eficacia las cadenas de contagios. No obstante, es consciente que esta posibilidad no será considerada por los mandatarios.

“En Colombia parece que esto no es una opción, así que no queda otra alternativa más que el autocuidado, la gente debe seguir usando el tapabocas, lavarse las manos constantemente y sobretodo evitar aglomeraciones. No otra medida que pueda resolver esta crisis en el país”, lamenta Ibarra.

Rebusque de insumos

Algunas clínicas privadas también se encuentran preocupadas por la falta de insumos médicos. Christian Ordóñez Ramírez, director Médico de la Clínica San Luis comentó que sí existe desabastecimiento de algunos medicamentos y elementos como guantes quirúrgicos.

“Hemos tenido que ‘revolar’ por todas partes para conseguir lo poco que queda. Faltan muchas medicinas que se utilizan frecuentemente en las UCI, como relajantes musculares y sedantes”, subrayó.

Lea también: Responsabilidad y autocuidado, el llamado de los expertos ante el grave panorama de la pandemia en Santander.

Destacó que con el suministro de oxígeno no han tenido inconvenientes. “Hasta ahora vamos bien en este punto”.

Debido al alto volumen de pacientes, los trabajadores de esta clínica ocasionalmente han tenido que redoblar sus labores. “El personal tiene una sobrecarga, pero se ha podido manejar. No hemos emitido alguna alerta en este sentido. Nos preocupa es el desabastecimiento de algunos productos”, indicó.

Ante este panorama, Ordóñez también solicitó a los santandereanos extremar las medidas de autocuidado. “La ciudadanía debe quitarse de la cabeza el exceso de confianza porque se esté vacunando. Las medidas hay que preservarlas y hacer de cuenta que no estamos inmunizados. Estamos en el pico más alto que hemos tenido y lo evidenciamos día a día en la clínica con la alta ocupación”.

El Director Médico de la Clínica San Luis insistió en que ninguna acción de autocuidado sobra. “Todas las medidas son necesarias, incluso para quienes tuvieron ya un proceso de vacunación exitoso”.

Lea también: Así van las provincias de Santander en el tercer pico de Covid-19.

Se espera un aumento de muertes

El presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia y el Hospital Internacional de Colombia, Víctor Raúl Castillo Mantilla, afirmó que estos centros médicos por el momento no tienen escasez de insumos, pero teme que el panorama pueda empeorar. “Es posible que próximamente se nos agoten los insumos, pero por el momento no. Por ejemplo, sí nos están suministrando oxígeno, pero muy racionado”.

Sobre la atención de pacientes, confirmó que ya no cuentan con más capacidad en los servicios de urgencias y UCI. “No hay dónde atenderlos, mucha gente se va a morir”, advirtió.