Afiliados a Coomeva en Santander relatan su drama tras el anuncio de liquidación

“La última vez que Coomeva le hizo entrega del medicamento fue el 24 de septiembre del 2021, debía solicitar una cita que le dieron para el 18 de diciembre, allí le dieron la orden para el medicamento y se supone que a más tardar ocho días después debían darle sus medicamentos, pero esta es la fecha que no le han entregado nada y viendo que el 31 ya Coomeva queda finiquitado, no sabemos que vaya a pasar”, relató con angustia Janeth.

“Desde la EPS solo nos enviaron una circular al correo electrónico en donde informan de la liquidación y aseguran que van a garantizan los tratamientos, pero realmente no lo están cumpliendo”.

“Textualmente me dijeron: mamá, la llamamos para informarle que se cancela la cita porque la EPS entró en liquidación, entonces ya no le podemos prestar más el servicio, comuníquese con su EPS a ver qué solución le dan”.

La mayor parte de afiliados está en el Valle, seguido de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Bogotá, Risaralda, Atlántico y Bolívar. Así mismo tiene población afiliada en Cesar, Córdoba, Quindío, Magdalena, Caquetá, Chocó, Nariño, La Guajira, Tolima, Huila, Caldas, Sucre, Casanare, Boyacá, Cauca y Cundinamarca.

Ante la negativa de la clínica, pese a que se ha enfatizado en que los servicios se deben prestar hasta el 31 de enero, Tatiana tomó la decisión de demandar a la entidad de salud y de hacer un plantón frente a sus instalaciones este jueves.

“La salud de mi hija no puede esperar, tiene que seguir su tratamiento. Pausarlo no es una opción. El cáncer es una enfermedad que no espera, ella tiene que atacar el cáncer y si no se le da la atención adecuada en el tiempo adecuado se le va afectar su vida, su salud”, puntualizó.

Sin embargo, al finalizar la tarde de este miércoles, Tatiana le confirmó a Vanguardia que la Clínica se comunicó con ella y le asignaron nuevamente la cita para este jueves.

Aunque hace más de 10 años esta mujer y su núcleo familiar están afiliados a la EPS, reconoció que solo hasta que su hija se enfermó vio la realidad que padecen otras familias, que claman por acceso a la salud.