Agotadas las dosis de refuerzo contra el COVID-19 en Bucaramanga

El secretario de Salud, Juan José Rey, confirmó que durante el fin de semana se agotaron las existencias de las dosis de refuerzo de AstraZeneca en Bucaramanga, única vacuna aprobada por el Ministerio de Salud para terceras dosis.

Por el momento, el municipio solo tiene disponibles vacunas para refuerzo de Janssen, que por normativa del Gobierno solo pueden ser utilizadas en personas que se hayan aplicado la unidosis de esta farmacéutica.

Ante esto fue necesario hacer solicitudes a la Secretaría de Salud departamental y al Ministerio de Salud para recibir un nuevo lote de esta farmacéutica que llegará en las próximas horas al municipio.

¿Por qué no están aplicando Pfizer ni Moderna?

Un alto porcentaje de personas, a nivel nacional, solo cuenta con la aplicación de la primera dosis de alguna de estas dos farmacéuticas.

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio, fue enfático en que era complejo responder por una segunda dosis para quienes se apliquen la primera en los últimos días.

“No gasten la vacuna de Moderna en primeras dosis que no vamos a poder responderles con las segundas dosis en su momento. No se gasten la vacuna de Moderna en dosis de refuerzo porque no vamos a tener suficientes vacunas. Están exactas, entonces seamos juiciosos”, explicó el funcionario.

Las vacunas Pfizer se están aplicando para primeras y segundas dosis.

Vacunas disponibles en Bucaramanga y el área

Respecto a la disponibilidad, el municipio cuenta con vacunas de Moderna para primeras dosis; Pfizer primera y segundas dosis para mayores de 12 años y mujeres gestantes; Sinovac segundas dosis para niños entre 3 y 11 años y Janssen para primera y dosis de refuerzo.

En Floridablanca, por su parte, de Pfizer hay primeras y segundas dosis para menores entre 12 y 17 años y mujeres gestantes; Sinovac primeras dosis para menores entre 3 y 11 años y segundas dosis para población pendiente.

En Piedecuesta están disponibles las dosis de Janssen para monodosis y refuerzo, segunda dosis de Pfizer, Moderna y Sinovac. Primera dosis de Sinovac para menores entre 3 y 11 años, primera de Pfizer para menores entre 12 y 17 años y para mujeres gestantes.

Y Girón, cuentan con Moderna para segunda dosis, Janssen monodosis, Pfizer segundas dosis para mayores de 12 años y Sinovac primera dosis para menores entre 3 y 11 años y segunda dosis general.