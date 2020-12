Al menos el 32% de la población bumanguesa ya tuvo COVID-19

En la capital santandereana, el 32% de la población, es decir 191.141 personas, ya se contagiaron de la enfermedad, mientras que en Leticia y Montería la infección ya la contrajo el 59% de la población, en Barranquilla el 55%, en Cúcuta el 40%, en Villavicencio el 34%, en Bogotá el 30% y en Medellín el 27%.

Estos datos fueron presentados por el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso, con base en los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia que realizó el Instituto Nacional de Salud para conocer la tasa de afectación promedio que alcanzó el COVID-19 en 10 ciudades del país; pues es claro que un porcentaje de la población que llegó a estar infectada nunca lo supo o no lo detectó el sistema de salud porque no presentaron síntomas o no consultaron.

“Con el estudio podemos saber qué porcentaje de personas se estima que tuvieron la enfermedad. Esta información es vital porque podemos proyectar y afinar las curvas de contagio, tener una mejor proyección del comportamiento de la enfermedad”, subrayó el viceministro.

En el caso de Bucaramanga, lo que se indica es que un 68% de la población no ha contraído el virus, por lo que en esta zona de Colombia aún se tiene mucha susceptibilidad.

La recomendación de las autoridades de salud es a no ‘bajar la guardia’, ni dejar de adoptar las medidas de protección. Las investigaciones revelan que si una alta proporción de la población ya se infectó, significa que está inmunizada por lo menos temporalmente y ya no transmite el virus. Cuando esto pasa, la epidemia decrece. Si, por el contrario, una alta proporción de la población permanece susceptible al virus, o sea, todavía puede infectarse, el virus puede transmitirse con velocidad y la epidemia crece. Los estudios de seroprevalencia ayudan, por tanto, a predecir el comportamiento de la epidemia y a tomar las mejores decisiones.

Cabe destacar que este estudio se realizó en Bucaramanga, del 29 de octubre al 9 de noviembre, tras la selección de 1.447 personas en edades entre 5 y 80 años, más 380 profesionales de la salud.

A esta población se les hicieron 52 preguntas y se les tomó una muestra de sangre para determinar la presencia de anticuerpos en la sangre, debido a que cuando una persona tiene una infección el sistema inmune genera defensas para esa infección específica. Cuando termina la enfermedad, los anticuerpos quedan en el organismo y pueden ser detectados.

En este sentido, para el estudio de seroprevalencia la detección se hace mediante una técnica llamada quimioluminiscencia. El suero con unos reactivos es introducido a una máquina. Si hay anticuerpos de Sars-Cov-2, los reactivos se iluminan lo que significa que el paciente tuvo COVID-19. Si no se ve luz, significa que no hay anticuerpos para esa enfermedad.

De acuerdo con el INS estos resultados son preliminares y solo hasta el próximo año se podrán conocer las conclusiones de la investigación completa, pues apenas se finalizó el trabajo de campo en las ciudades que estaban pendientes y todavía falta analizar la información cualitativa que es la que se obtiene de las encuestas aplicadas en cada una de las intervenciones programadas.

Voz del experto

Álvaro Javier Idrovo, doctor en Epidemiología y docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander, UIS, indicó que la cifra de 191.141 personas que ya fueron infectadas, según el estudio, comparada con la entregada diariamente por el Ministerio de Salud, permite calcular que menos del 15% de los casos fueron detectados por la vigilancia en salud pública.

“Esta es una nueva evidencia que aparece para demostrar que la vigilancia en salud pública no estuvo bien, no fue capaz de detectar un número mayor de contagios”, precisó.

Por otro lado, dice Idrovo, lo que se puede concluir es que aún falta mucho de la pandemia. El 68% de la población tiene posibilidades de infectarse de COVID-19, lo que conlleva a que exista un riesgo muy alto de grandes contagios como al parecer está sucediendo en estos últimos días y que puede llevar al colapso en las clínicas y hospitales de nuestra región.

“Las recomendaciones a la ciudadanía ya se han dicho y se repiten. Aquí lo que hace falta es más vigilancia en salud pública porque actualmente no está funcionando el Laboratorio Departamental de Salud Pública, pese a que en noviembre se dijo que estaba todo listo, pero al día de hoy no hay una sola prueba que se esté procesando allí. Ha sido nefasta la gestión del Laboratorio”, afirmó.

Para el doctor en Epidemiología es grave que cada día se tomen decisiones restrictivas cada vez más fuertes como toques de queda, pico y cédula, y cambios de horario. “Si bien tienen su función, no se está acomodando a lo que tienen que hacer los gobernantes”.

DATO: En cifras oficiales del Ministerio de Salud, en Bucaramanga se han reportado 26.237 casos positivos de COVID-19. Sin embargo, el estudio de seroprevalencia revela que al menos 191.141 bumangueses han sido contagiados con el virus.