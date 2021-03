Gran indignación han generado las reiterativas escenas en las que los bandidos hacen de las suyas sin recibir ningún castigo por parte de la ley. Ahora, no hay que 'dar papaya' en aquel lugar donde antes se podía salir tranquilamente de compras con los amigos o disfrutar de un rato de esparcimiento en familia. Los delincuentes están al acecho.

El pasado viernes, por ejemplo, se difundieron imágenes que muestran cómo un motorizado arrastra a su víctima sobre la carrera 38 con calle 45 para hurtarle su bolso. Estas acciones son tan recurrentes, que los ciudadanos están optando por hacer justicia por sus propias manos.

El pasado 18 de febrero la comunidad prendió fuego a la motocicleta de dos ladrones que habían rapado un celular en inmediaciones del parque San Pío. Días atrás, hombres en moto intentaron robarle el bolso a otra mujer en la carrera 33 con calle 48, lo que motivó que la gente reaccionara quemando el vehículo.

Trinidad Flórez Pabón, presidenta de la Junta de Acción Comunal, JAC, de Cabecera, solicita con urgencia la presencia del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, para que conozca de primera mano las quejas y busque soluciones efectivas. "Los robos ocurren todos los días, hasta nos da miedo detenernos en los semáforos. Tenemos un alcalde ausente que no ha venido a escucharnos, mandan algunos profesionales, pero realmente queremos que él ponga la cara y dialogue directamente con la comunidad. Aunque vive en el barrio, sale con sus escoltas y camionetas blindadas, no ve la problemática porque no anda a pie por las calles".

La líder reconoce que la Policía ha brindado colaboración en el sector, pero solicita mayores controles de las autoridades. "La mayoría son ladrones que van en moto, incluso se desplazan en contravía. Son personas que vienen de otros barrios y hacen lo que quieran. La semana pasada, en entre las carreras 51 y 52 a una señorita que salía de trabajar otra motociclista le hizo golpear la cabeza por robarle el bolso... Queremos que el Alcalde formule proyectos para arreglar el barrio, necesitamos un compromiso con la comunidad".

Flórez Pabón critica que en Cabecera pocas cámaras de seguridad están en funcionamiento. "Pasa el tiempo y no hay quién las arregle. Pareciera que están esperando que haya más muertos, como el caso de la profesora que murió tras sufrir un golpe en medio de un hurto hace un tiempo, llevamos más de cinco años con la inseguridad desbordada. A Cabecera la Administración Local la tiene muy descuidada".

Además, la Presidente la JAC señala que en los parques se evidencia la indisciplina por los malos comportamientos de los visitantes. "Los mismos residentes comentan que hay consumo de drogas, salimos a pasear con los niños o la mascota y nos toca alejarnos del parque por los consumidores".

La mujer asegura que los comerciantes tampoco se salvan de los delincuentes que ingresan a los locales a robar, especialmente a los clientes. "Los empresarios prefieren cerrar temprano, porque después de las 5:00 p.m. sienten temor".

Esta situación la confirma Sergio Serrano, quien a través de redes sociales dejó al descubierto la forma en que opera una ratera que hurtó un celular a una de sus clientes en su tienda de zapatos 'Alicia Wonderland'. "Sobre las 10:00 a.m. del día de los hechos, la mujer entró al local y aprovechó que había varios clientes. Cuando la víctima se miraba en el espejo, la ladrona le sacó el celular del bolso. Luego me enteré que también robó en otra tienda a dos cuadras y otros establecimientos, no les da vergüenza en lo absoluto".

El empresario afirma que ya no es común que roben al establecimiento, sino que los delincuentes atacan ante cual-quier descuido de los compradores. "De hecho hace poco a mi madre le sacaron la billetera del bolso en un reconocido almacén de cadena".

Ante el crecimiento de la percepción de inseguridad las personas temen salir y en el aire queda la sensación de que no hay autoridad. "Parece que solo pasan reportes diciendo que el número de hurtos ha disminuido y que la ciudad es más segura. Pero en realidad la gente siente peligro y no ve el respaldo de las autoridades, que al final solo muestran cifras en un papel", expresa Serrano.

Debido a este panorama, piden que se desplieguen operativos para atrapar a los criminales que están en las calles. "Están dedicando mucho esfuerzo y recursos a perseguir comerciantes que están trabajando con el tema de revisión de protocolos de bioseguridad, mientras que a con la verdadera delincuencia no pasa nada. Se requieren más retenes en Cabecera y más vigilancia. Todos los almacenes deberían saber las líneas de atención, queremos más presencia de la Policía. Los ladrones se van a ahuyentar cuando vean que los uniformados realmente rondan por el sector".

¿Qué dice la Alcaldía?

Entre tanto, a través de se cuenta en Twitter, el pasado sábado el alcalde Juan Carlos Cárdenas destacó que "cerramos febrero con una reducción del 43% en los delitos de alto impacto, lo que se traduce en: menos hurtos, menos lesiones personales y menos homicidios. Caminamos hacía un mismo objetivo, una ciudad más segura donde la violencia no condicione nuestro día a día".

José David Cavanzo, secretario del Interior de Bucaramanga, explicó que una de las estrategias que se ha impulsado para reducir estos delitos es ‘Cuadrantes de Vecindario’, con la que se busca acercar la Policía a la comunidad. El proyecto inició en los sectores con mayor incidencia de estos hechos. "Se han demostrado resultados eficientes, esta-mos mirando cómo implementarlo en los barrios que no se priorizaron porque la ciudadanía lo está pidiendo".Con esta iniciativa, miembros de la Policía recorren las comunas que registran la mayor cantidad de delitos. La comuna con más hurtos reportados es San Francisco, al igual que Cabecera, Sotomayor, la Concordia, el Centro, Provenza y Real de Minas. "Estos son los puntos críticos con relación a hurto a personas. Lo que hemos visto es que los robos están vinculados a las zonas comerciales".

Otro programa que se está implementando son los 'Gestores de convivencia' con la que la Administración Municipal busca mantener una comunicación constante con los ediles y los presidentes de JAC para conocer las diferentes problemáticas. "El fin es generar respuestas rápidas y oportunas a través de estos interlocutores que también están recorriendo diariamente los barrios".

Cavanzo reiteró que la Alcaldía de Bucaramanga rechaza los procedimientos en que la ciudadanía trata de tomar justicia por su cuenta y pidió hacer uso de las líneas 123 y a los cuadrantes para que las autoridades actúen. "La invita-ción es a que nos ayuden a denunciar los casos. Estamos trabajando para que la Policía sea más oportuna con los cuadrantes".

Igualmente, el funcionario indicó que las familias deberían disfrutar y apropiarse más de los parques. "Entre más personas buenas, niños y jóvenes usen más estos escenarios, las personas que pretendan cometer un delito se corren. En los parques de Cabecera hemos estado trabajando con Migración Colombia, Espació Pública, Policía y Ejército en operativos constantes para requerir a las personas que dan un mal uso de estos sectores. También hacemos una revisión permanente para el funcionamiento del alumbrado público".

Sobre la solicitud que hace la comunidad para entablar un diálogo directo con el Alcalde, Cavanzo aseguró que se han brindado diferentes espacios como el 'Comando de puertas abiertas' y recalcó que el mandatario ha recorrido las diferentes comunas para hablar con los bumangueses. "Este año el hurto es uno de los delitos que más vamos a impactar. Tenemos diferentes grupos delictivos identificados, no vamos a descansar. Pedimos a los ciudadanos que nos sigan ayudando con las denuncias para desarticular las bandas completas y tener mejores resultados".

Percepción de inseguridad

Según el estudio más reciente que publicó la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona, solo dos de cada 10 personas que habitan en el área metropolitana de Bucaramanga se sienten seguras mientras están en las calles. La ‘Encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad Fase 2’, con datos recolectados en noviembre de 2020, arrojó que apenas el 17,5% de la población se siente segura en las vías y espacios públicos.

Pese a que la Policía Metropolitana de Bucaramanga subraya que existen reducciones significativas en varios indica-dores de inseguridad, en lo corrido de 2021 ya se contabilizan más de mil hurtos cometidos en el área metropolitana. Con corte al pasado 17 de febrero, ya van 1.202 hurtos registrados. En comparación, en el mismo periodo de 2020 se contabilizaron 2.040 casos. Esto representa una disminución del 41% en los índices de robo.

En el transcurso del año 2020 se registraron oficialmente 9.758 robos de diverso tipo.