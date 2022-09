$!Alcalde, a responder por la inseguridad en Bucaramanga

“Esta vez el informe lo debe rendir el Alcalde”

César Augusto Flórez Ayala, edil de la Comuna 6 de la ‘Ciudad Bonita’, inició desde el año pasado gestiones ante la Registraduría con el fin de completar los requisitos exigidos por la ley y lograr la convocatoria de dicho cabildo.

“Hay diversas problemáticas que no han tenido soluciones de fondo. Si bien se reportan inversiones en materia de seguridad, en la ciudad no ha pasado nada, los índices de inseguridad no descienden. Por el contrario, la gente se siente incluso más insegura. Obligatoriamente debe presentarse el mandatario. Esta vez el informe lo tendrá que rendir el Alcalde, no la Secretaria del Interior”, manifestó este líder comunal.

Tal y como lo señala Flórez Ayala, la Ley Estatutaria 1757 de 2015 en el Artículo 22 dejó en claro que “es obligación del alcalde o gobernador, según sea el caso, asistir al cabildo abierto”.

A través de la Resolución N° 38 de septiembre 26 de 2022 la Registraduría resolvió “certificar el cumplimiento de requisitos legales exigidos” para la realización de este cabildo abierto en Bucaramanga.

Delitos como lesiones personales y homicidios, que en 2022 reportan 1.078 casos y 69 víctimas respectivamente, también hacen parte de las preocupaciones que afectan a los bumangueses.

“Estamos esperando directrices por parte de la Administración Municipal, los funcionarios deben reunirse con la comunidad antes del cabildo para coordinar detalles. Hasta el momento no hay una fecha definida para esta jornada”, precisó el Edil.