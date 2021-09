A raíz de las reclamaciones que han realizado en los últimos días los atletas paralímpicos de Santander, sobre la promesa incumplida de construir un Centro Acuático Deportivo en el sector de Ciudadela La Argentina, en Piedecuesta, el alcalde Mario José Carvajal propuso trasladar el proyecto a un terreno que está dispuesto a donar en zona de Guatiguará.

Se trata de un lote del Municipio de aproximadamente dos hectáreas que cuenta con características que podrían cumplir con las especificaciones técnicas y topográficas que demanda esta megaobra, según requerimientos del Comité Paralímpico Colombiano y de la Federación Internacional de Natación, Fina.

De hecho, en la tarde del jueves una delegación liderada por el Carvajal y el entrenador de la Selección Colombia Paralímpica, William David Jiménez, estuvo en este lote para hacer una inspección ocular y documentar la propuesta que se le formulará al Ministerio del Deporte.

“Queremos rescatar el proyecto del complejo acuático haciendo ajustes de diseño y planeación, por ello haremos todos los esfuerzos necesarios para que este proyecto se pueda levantar en tierras piedecuestanas”, aseguró.

El alcalde dijo que el nuevo sitio es mucho más amable, con más condiciones de acceso para realizar la construcción de las primeras piscinas olímpicas de esta localidad, anunciadas desde 2017, tras las medallas que obtuvieron los deportistas santandereanos en su participación en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.

La construcción del Centro Deportivo Acuático de Piedecuesta pretendía ser un escenario de alto rendimiento. El 11 de noviembre de 2017 se firmó un convenio entre Coldeportes (hoy Ministerio del Deporte), Gobernación de Santander y Alcaldía de Piedecuesta por cerca de $11.000 millones, de los cuales $7.000 millones eran aportes del Gobierno Nacional, $3.000 millones del Departamento y $1.000 millones del Municipio. No obstante, se comprometieron vigencias de 2018, 2019 y 2020.

Con dicha destinación presupuestal se iniciaría la primera fase que contemplaba la piscina olímpica de 1.250 metros cuadrados, con una profundidad de 2,50 metros, foso de clavados, piscina de calentamiento o afloje, graderías, salón de conferencias y parqueaderos.

El proyecto solo avanzó con un par de actividades preliminares, y frente a esto el Alcalde de Piedecuesta subrayó que “con las obras iniciadas ya no hay nada. Demolieron unas antiguas piscinas de ese barrio y están generando contaminación e inseguridad. Había una piscina que a cada rato se grieteaba y querían construir ahí diez veces más de lo que existía. Eso iba a dificultar mucho más la situación”.

Lea también: ¿Se ahogó el Centro Deportivo Acuático de Piedecuesta?

¿Qué pasó con la plata?

De acuerdo con lo que se pudo establecer, los $11 mil millones de obra aún no se han desembolsado.

“En este momento todo se está analizando. Se tienen los recursos y no se han ejecutado. Esa obra se queda aquí en Piedecuesta para que sea aprovechada por los deportistas. Ni el Ministerio del Deporte, ni la Gobernación de Santander tienen excusa para no realizar esta construcción”, afirmó Carvajal.

Finalmente, el mandatario precisó que, a sabiendas de que una de las fallas del anterior proyecto se dio por mala planeación y diseños, “esta vez se deben hacer las cosas muy bien para que no hayan más errores. Repito, ya no tienen ninguna excusa para que este espacio para nuestros deportistas no quede aquí y se lo lleven para cualquier otra ciudad”.

¿Qué opinan?

Frente a estas declaraciones, Moisés Fuentes, deportista paralímpico, dijo que está “feliz con este anuncio y esperamos que se puedan generar en torno a él otros escenarios deportivos”.

Por su parte, Gabriel Gómez, del Comité Municipal de Natación, expresó que “tengo entendido que el terreno es muy bueno. Esperemos que esta vez el proyecto marche, no como el anterior que quedó en veremos”.