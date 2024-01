Alcaldes del área metropolitana deberán acordar nuevas medidas para frenar el mototaxismo y la piratería

El primer punto es el pico y placa metropolitano. En el pasado esa decisión no tuvo acogida por parte de los demás municipios y, actualmente, solo en Bucaramanga aplica la restricción para vehículos particulares y motocicletas.

El fallo también plantea que se revise una prohibición del uso de motocicletas en zonas determinadas en cada Municipio, en horarios determinados entre las 06:00 a.m. a las 11:00 p.m.

Voz del experto

¿Por qué los sancionaron?

De acuerdo con el fallo de 15 páginas, la decisión de sancionar a los exalcaldes, exdirectores y secretarios de tránsito de los cuatro municipios del área obedece a una falta de acciones permanentes, coordinadas y eficaces para controlar el transporte informal y fenómenos como el mototaxismo.

En el análisis de la determinación, el juez señala que si bien se han adelantado acciones para contrarrestar el transporte informal, estas han sido insuficientes para “controlar e impedir” la oferta de este tipo de transporte en el área.

Puede interesarle: Así son los descuentos para el Impuesto Predial propuestos por la Alcaldía de Bucaramanga

Además, hace una crítica a la proliferación de los mal llamados ‘terminalitos’ y establece que el despeje de estos puntos no es “permanente”. El fallo también fue contundente y dijo que frente al mototaxismo no se está logrando mitigarlo.

"Y es que debe dejarse claro que las actuaciones ejecutadas por los alcaldes y los directores y/o secretarios de tránsito y transporte de los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, no están siendo EFICACES, por cuanto no se está logrando la meta de mitigar o suprimir el mototaxismo como modo de transporte informal, sino que por el contrario, la problemática, a simple vista (...) no deja de crecer en el Área Metropolitana de Bucaramanga, sobre todo a partir de la pandemia del Covid-19", dicta el fallo.

El demandante fue Carmelo Guerrero, líder de la Asociación de Taxistas del Área Metropolitana de Bucaramanga, Asotamb, quien celebró la determinación.

Guerrero interpuso un recurso de desacato a las decisiones de la justicia que en años anteriores le dieron la razón en su reclamo por la vulneración de los derechos colectivos del transporte formal ante el crecimiento del mototaxismo. "Agradezco el apoyo del abogado José Luis Barrera y algunos empresarios del sector transporte como Miguel Rogelio Domínguez", aseguró Guerrero.