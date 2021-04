Alcaldes entregarían en una semana respuesta a transportadores

A las 2:00 p.m., del jueves 22 de abril, tal y como lo había programado el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, transportadores y alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga se reunieron.

El objetivo de este encuentro, que se extendió por cerca de cuatro horas, era dialogar y debatir las nueve pretensiones que se establecieron en el marco del paro que taxistas y conductores de buses del transporte público colectivo llevaron a cabo el pasado martes 20 de abril. Una jornada de protesta que provocó el colapso de la movilidad en Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta.

José Ricardo Quijano, uno de los líderes del gremio de taxistas, comunicó que la jornada concluyó con la suspensión provisional del paro, tras la presencia de los cuatro mandatarios.

“El 29 de abril tendremos una nueva reunión con la Junta Metropolitana. Esperamos que ese día nos den soluciones y nos entreguen respuesta frente a las peticiones que les hemos hecho. Somos conscientes de que las decisiones que deben tomar los alcaldes requieren de un tiempo de estudio y análisis. Esperamos que los alcaldes entren en consenso y en la realidad que está viviendo el gremio de transporte urbano y de taxis, con respecto a la informalidad e ilegalidad que se tomó a Bucaramanga y el área”, indicó.

Luis Eduardo Pimiento, líder de taxistas en Bucaramanga, por su parte dijo que “volvimos a las mesas de negociaciones para no hacer nada. Queremos soluciones y respuestas claras, no plazos para que se siga con la ilegalidad en la ciudad. Se le abona el gesto del Gobernador de entrar a mediar, escuchar las partes, pero no queremos que estas reuniones se conviertan en lo que ya tuvimos hace meses. Encuentros con discusiones sin alternativas, mientras que los informales continúan en la ciudad y la ilegalidad aumenta”.

Según Pimiento lo que deben hacer los mandatarios, tal y como se les ha solicitado en muchas ocasiones, es combatir la piratería y los ‘terminalitos’. “Deberían implementar el ‘Pico y Placa’ en los cuatro municipios del área, para comenzar desde ahí a combatir a los informales. El área es un caos, desde todos los puntos”.

Pretensiones

De acuerdo con el documento presentado por el comité promotor del paro del transporte público, firmado por Carmelo Guerrero, Fabián Pinzón, Edwin Pinzón, Rodrigo Hernández, Oscar Ortiz y José Ricardo Quijano, lo único que se busca es que los alcaldes tomen acciones concretas y reales frente a la forma en como se sanciona el transporte no autorizado.

De igual forma que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga que ordena la erradicación de los 142 ‘terminalitos’ que existen en el área y combatir el transporte informal.

La restricción del parrillero, por medio de la aplicación de los decretos 4116 de 2008 y 2961 de 2006 es otro de los planteamientos, al igual que la derogación del acuerdo metropolitano de 2019 y la gestión ante las comisiones sexta de Senado y Cámara respecto al archivo del proyecto de ley 003 de 2020 “por inconstitucional”.

Otro de los puntos tiene que ver con las sanciones a quienes laboran con aplicaciones que no son legales, pues según la normativa estarían cometiendo el delito de usurpación de las funciones públicas.

El registro obligatorio de conductores según el artículo 47 del decreto 172 de 2001 y la capacitación obligatoria para los conductores de servicio público también se encuentran dentro del mencionado listado.

Llama la atención que exigen, además, la salida de la actual Directora de Tránsito de Bucaramanga.

Gobernantes

Frente a la reunión, el alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno, subrayó que por parte de los transportadores se hizo mayor énfasis en el transporte informal y en las decisiones que se tomaron en 2019 respecto a las flotas del transporte público colectivo.

“El compromiso principal frente a este (último) punto es estudiarlo en la próxima Junta Metropolitana. Hay que dejar claro que existe una acción popular frente al transporte informal, donde las autoridades hemos estado dando cumplimiento a la orden del Juez 15 y hemos estado presentado resultados”, dijo.

El mandatario, si bien dijo que respetaba el derecho a la protesta, llamó la atención a los transportadores “porque no pueden ser las vías de hecho las que terminen llevando a estas mesas de trabajo y perjudicando a toda la comunidad en general. Las mesas de trabajo se han venido haciendo con los diferentes actores del transporte público del área”.

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, manifestó al término del encuentro que “evidenciamos la voluntad de los mandatarios locales para concertar con los transportadores. Luego de escuchar sus peticiones, los señores alcaldes solicitaron un espacio para estudiar los puntos y definir soluciones sensatas que beneficien a toda la ciudadanía. Nuestra posición siempre será la misma: servir de mediador para buscar una solución que beneficie la calidad de vida de los bumangueses y santandereanos”.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también se pronunció: “La actitud de diálogo ha sido fundamental para seguir trabajando en la solución de pendientes históricos de movilidad que tiene el área metropolitana de Bucaramanga. La prioridad deben ser los ciudadanos, no intereses personales. Bienvenidas las mesas técnicas junto a los alcaldes y el gobernador”.