Siendo la 1:30 p.m. del viernes 13 de agosto, el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas brindó una rueda de prensa en la que afirmó que "por ahora no hay dónde disponer las basuras de Bucaramanga".





Ante esto, el alcalde de Aguachica, Robinson Monsalve, está descontento con la situación y mencionó que "si me tengo que ir a la cárcel me voy, pero no recibiré las basuras de Bucaramanga y Floridablanca".







Vanguardia hizo un recorrido por las calles de Bucaramanga durante tempranas horas de la mañana y encontró grandes cantidades de bolsas de basura y residuos sólidos que no serán recogidos en los próximos días.







Pilas de basura en San Francisco