Alcaldía de Bucaramanga habilitó línea telefónica para atender denuncias de acoso callejero

¿Alguna vez ha sentido inseguridad o miedo de salir a la calle por los “piropos” que recibe en las calles? ¿Se ha cambiado de andén porque hay un grupo de hombres más adelante? ¿Ha elegido la ropa pensando en qué transporte público va a usar? ¿Camina con audífonos para no escuchar lo que le digan en la calle? ¿Le da sensación de vacío cada vez que se encuentra en una calle sola con un hombre? ¿Ha pensado cómo reaccionaría si la atacan, manosean o la abusan?

Esto es acoso callejero y está tipificado como la forma de violencia de género más extendida y normalizada, tanto que muchas chicas lo viven “resignadas”.

Sin embargo, no es algo que se deba dejar pasar, pues estas expresiones de machismo dan cabida a otras violencias: agresiones, abuso, violaciones y feminicidios.

Lea también: Una menor denunció acoso en calle de Floridablanca.

¿Y los “piropos”?

De acuerdo con Nicolle Ardila, psicóloga del Programa Mujer y Equidad de Género meterse en la intimidad del otro ya es una acción de acoso, por más que el contenido de esas palabras no sean inapropiadas.

“El hecho de que yo sienta que tengo autonomía para intervenir en la intimidad del otro es lo que me hace entender el concepto de acoso, porque no le estoy entregando la autoridad ni el permiso para que emita alguna valoración sobre mi aspecto físico, cómo me veo o cómo me expreso. Hacer eso de manera intimidante se entiende como acoso y callejero porque se presenta en el espacio público, pero se puede vivir en otros ámbitos de la vida”, explica.

Ante este escenario, desde la Secretaría de Desarrollo Social y con el apoyo del Programa Mujer y Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga, se habilitó, a través del call center de violencias del municipio, la línea 6337000 opción cinco para atender exclusivamente estos casos.

“Contamos con un equipo psicosocial capacitado en materia de derechos, atención psicológica y trabajo social, dispuesto a escuchar a la población y orientarla debidamente en la forma de proceder cuando se presentan este tipo de situaciones y cómo hacer valer sus derechos”, agregó Ardila.

Tenga en cuenta que por razones de la pandemia las actividades presenciales el Centro Integral de la Mujer, ubicado en la calle 34#35-39 del barrio Álvarez, se interrumpieron, sin embargo puede seguir denunciando y activando la ruta de atención a través de la línea telefónica mencionada.

‘Código alerta’, para fortalecer la ruta de atención a víctimas

‘Código Alerta’ es una herramienta operada a través de un grupo interno de WhatsApp, que permite a nivel interinstitucional el conocimiento inmediato o próximo de hechos de violencia basada en género que requieren atención oportuna por parte de los tomadores de decisión del municipio.

Las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Educación y del Interior de Bucaramanga, así como el Instituto de Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Fiscalía, Procuraduría, ESE Isabu, ICBF y Policía Nacional, hacen parte de este mecanismo articulador que fortalece la activación oportuna de rutas de atención integral a víctimas de violencias de género.

“La idea es que esos hechos de los que tenemos conocimiento, o que se conocen a través de las líneas de atención, sean reportados al grupo para reaccionar de manera oportuna”, explicó Graciliana Moreno, asesora de la oficina Mujer y Equidad de Género.

Para denunciar casos de violencia intrafamiliar o hacia la mujer puede comunicarse al 6337000 opción cinco, 3126740066, 3183506345, Policía Nacional 123, Fiscalía 122 y Orientación 155; en las cuales será atendida por un equipo interdisciplinario, conformado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados.