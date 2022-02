Alcaldía de Girón aclara supuesto aumento en cobro de sobretasa bomberil

Un proyecto de acuerdo que fue presentado por el alcalde de Girón, Carlos Román Ochoa, relacionado con la sobretasa bomberil como gravamen del impuesto predial unificado, despertó inconformidades en varios ciudadanos.

Según lo dicho por los molestos contribuyentes, la sobretasa bomberil que cobra el Municipio en el impuesto predial unificado y en el impuesto de industria y comercio pasaría del 5% al 14%.

“En la administración pasada no teníamos bomberos y la sobretasa bomberil era del 5% sobre el impuesto predial y el de industria y comercio. Esos recursos alcanzaban para atender las emergencias y hasta quedó para construir una estación de bomberos nueva. Ahora el alcalde le propone al Concejo subir ese impuesto al 14%”, precisaron.

Lea también: Cuatro nuevas estaciones monitorean calidad del aire en Bucaramanga y el área

‘No es cierto’

Julio César Serrano Carreño, secretario jurídico y defensa judicial de la Alcaldía de Girón, le dijo a Vanguardia que no es cierto que se va a incrementar el cobro de la sobretasa bomberil al 14%, aunque el proyecto presentado inicialmente por el mandatario local así lo tenía establecido.

“La sobretasa bomberil respecto al impuesto de industria y comercio no se va a tocar, la tarifa de cobro del 5% sigue en firme. La única modificación que se está presentando es respecto al cobro que se aplica en el impuesto predial unificado liquidado. Es cierto que se presentó una propuesta del 14% que estaba justificada, pero luego del ejercicio de conciliación con los honorables concejales que componen la comisión accidental se estableció que esta tarifa debía ser del 10% sobre el impuesto predial unificado, pero hay que esperar el segundo debate (programado para el próximo lunes 13 de febrero)”, explicó Serrano Carreño.

Teniendo en cuenta que también varios contribuyentes se han quejado por una doble tributación, el abogado de la Alcaldía afirmó que no lo es. “La ley 1575 de 2012 faculta gravar la sobretasa bomberil hasta en los cuatro impuestos que tenemos: industria y comercio, predial, demarcación urbana y vehicular”.

Con base en las normas tributarias, de aprobarse el proyecto de acuerdo este tendría su aplicación a partir de la vigencia 2023. En la actualidad, la tarifa del sobretasa bomberil que se cobra con el impuesto predial es del 1x1.000.

“Si comparamos lo que se recauda del 1x1.000 (desde 2017) a lo que se va recaudar con el 10% (a partir de 2023) notaremos una reducción entre $400 millones y $500 millones en cada anualidad. Entendemos que una cifra de más de 10 puntos porcentuales puede asustar al contribuyente, pero implementar una tarifa del 10% significa para algunos pagarán menos por la sobretasa bomberil sobre el impuesto predial unificado”, acotó el secretario jurídico.

En la vigencia 2021, se recaudó $2.200 millones respecto a la sobretasa bomberil sobre el impuesto predial unificado y de $500 millones sobre el impuesto de industria y comercio.

¿Por qué el proyecto de acuerdo?

Cabe destacar que el proyecto que está en trámite ante el Concejo de Girón para fijar la nueva tarifa de la sobretasa bomberil respecto al impuesto predial unificado surge a raíz de un proceso jurídico que se instauró contra el Acuerdo Municipal 017 del 30 de septiembre de 2016, mediante el cual se establece el Estatuto Tributario de Girón, más específicamente sobre el numeral segundo del artículo 117, que refiere a que la tarifa de la sobretasa bomberil para los contribuyentes del impuesto predial unificado será del 1x1.000 sobre el valor del avalúo catastral del predio.

El Juzgado Sexto Administrativo Oral de Bucaramanga en sentencia del 29 de junio de 2018 declaró la nulidad del mencionado numeral. Sin embargo, el Municipio apeló la decisión y el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia proferida en enero de 2022 confirma esa decisión.

“La tesis del juez es que el Municipio no puede gravar con el 1x1.000 sobre el avalúo, teniendo en cuenta que la sobretasa se aplica es al impuesto y no al predio o al avalúo. Producto de esa decisión, el Municipio solicitó aclaración del fallo sobre unos temas específicos, por eso aún no está en firme. No obstante para dar cumplimiento a esa decisión se presentó el proyecto de acuerdo 055 de 2022”, agregó el abogado.