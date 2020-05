$!Alejandra Prada: al rescate de los peluditos sin hogar

Durante esa primera jornada, Alejandra sintió a su corazón romperse: “me impresionó ver que muchos animalitos estaban deambulando por la calle solitos y nos encontramos incluso un perrito en el norte de la ciudad que estaba muy enfermo. Lo tenían en las afueras de una casa de cartón porque la familia ya no tenía para el medicamento, ni para nada. Estaba completamente en sus huesitos”.

“El tema de los animalitos fue una corazonada. Me gustaban los perritos y los gatitos y empecé por redes sociales a ver el activismo por los animales. Me dije: quiero estar ahí, quiero aportar mi granito de arena. Entonces empecé apoyando a estas fundaciones con comida, con visitas a los albergues y jornadas de ubicar comederos para los animalitos”, cuenta Alejandra.

Sin embargo, ese dolor el motor que da fuerza a su iniciativa de ayudar a los más necesitados y a quienes no tienen voz para expresar lo mucho que requieren del apoyo de toda la comunidad.

“No falta el malintencionado que, o se roba el comedero artesanal, o envenena la comida o el agua de los animalitos, lo que ha sido el problema siempre de los comederos en la calle. La idea es colocarlos frente a la casa de una persona que quiera a los animales y que estará pendiente o en un CAI de la Policía para saber que hay una veeduría y que habrá una persona cuidando el agua y viendo que haya comidita en los comederos”, explica Alejandra.

Aquel día en el que vio a los ojitos de cachorro de Scrappy, María Alejandra sintió su corazón latir con fuerza. Y fue entonces que supo que su propósito era poner en juego su capacidad de iniciativa y de convocatoria para cambiar la vida de los peluditos que lo necesitan.

Alejandra sigue en su lucha: “sigo tocando puertas, mostrándole a la gente que la idea es no dejar abandonados a los animalitos. Que cuando veamos una problemática no miremos a un lado, tenemos que actuar. Y más por ellos que no tienen voz. Son los que más nos necesitan”.

Si desea donar lo puede hacer a través del número celular 3102616716 o llevando las ayudas a la carrera 27 # 10-78 del barrio La Universidad en Bucaramanga.