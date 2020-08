¡Alerta roja! Sequía está dejando sin agua a Lebrija

A menos 144 centímetros del vertedero se encuentra la represa Piedras Negras, principal fuente de abastecimiento de agua potable para los habitantes del casco urbano de Lebrija.

Luego de verificar estos niveles el pasado domingo 9 de agosto, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija, Empulebrija, confirmó que de acuerdo con el plan de contingencia y protocolo de actuación era necesario declarar la alerta roja.

Fernando Manosalva, gerente de dicha entidad, explicó que luego de esta determinación se procedió a enviar un documento a la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que se brinde el apoyo necesario que permita garantizar la prestación del servicio a toda la población.

“En estos momentos podemos decir que tenemos agua para 15 días, si no llueve nos veremos obligados a traer agua en carrotanques porque es la única alternativa que tenemos”, subrayó.

Es la única alternativa porque desde septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Santander, mediante una medida cautelar, le impidió a la Alcaldía de Lebrija y a Empulebrija realizar racionamientos sectorizados, como se venía ordenando para mitigar un poco el problema.

Interrupciones en el servicio

El gerente manifestó que esta situación no tiene ninguna relación con el evento que se presenta actualmente, el cual impide la normal prestación del servicio de acueducto. Es decir, hasta el próximo viernes 28 de agosto, los habitantes de la localidad no tendrán más opción que usar racionalmente el agua porque el suministro del preciado líquido se interrumpirá, debido a unos trabajos que se adelantarn en la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Ptap.

De acuerdo con Manosalva, junto con la Administración Municipal se decidió adelantar el cambio de las compuertas de los filtros del proceso de potabilización. Al ser muy viejas presentaban deformaciones permitiendo turbulencias dentro del material filtrante.

El proceso inició hace 15 días aproximadamente, pero ha sido muy lento, al punto de que solo se han podido cambiar dos compuertas.

“Desde enero estábamos revisando este tema porque los mismos funcionarios de planta nos pasaron el informe de que era necesario hacer el cambio de las compuertas. Al paso que íbamos, garantizando la continuidad del servicio todos los días, nos íbamos a demorar dos meses o un poco más, además va a significar un traumatismo para el desarrollo de la planta. Por este motivo determinamos realizar las suspensiones de servicio (de acueducto) para que en 15 días se logren tener todas las válvulas cambiadas y trabajando al 100%”, precisó el gerente.

Reconoció que justo el martes pasado los veedores que interpusieron la acción popular que impide programar el racionamiento se dirigieron hasta la Planta para verificar que en efecto se estuvieran llevando a cabo estas obras.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, el corte del suministro de agua se llevará a cabo de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., dentro de las próximas tres semanas. Sábados, domingos y festivos se garantizará la continuidad del servicio.

Más de 24 horas

La empresa aclara que, aunque el servicio se restablece a las 6:00 p.m., no todo el municipio inmediatamente contará con el preciado líquido debido a que los tanques de almacenamiento de la Ptap no alcanzan a recuperar los niveles necesarios para garantizar el consumo de todos los usuarios en la misma noche. De hecho, hay ciudadanos que manifiestan que han cumplido hasta 36 horas sin una gota.

“Se supone que nos dividieron en dos sectores. De manera que tengamos agua día por medio, pero no se está cumpliendo. Yo llevo dos días sin servicio y tengo niños en casa”, agregó una de las afectadas.

Efectivamente, Empulebrija dividió los barrios en dos sectores. Hoy le corresponde tener agua, entre las 6:00 p.m. y 7:00 a.m. (del siguiente día) al sector 2 y mañana al sector 1, y así sucesivamente.

Frente a la queja de la comunidad, Manosalva comunicó que es un problema que siempre se ha presentado, debido a que los habitantes de la parte baja, “empiezan a tomar agua de una vez y hasta que no llenen sus tanques y realicen sus actividades pendientes, no cierren las llaves. Esto hace que baje la presión y no alcance a llegarle agua a los que se encuentran en la parte de arriba”.

Situación en Santander

César García, director departamental del Gestión del Riesgo de Desastres, informó que siempre estará presto a brindar apoyo a cualquier municipio que solicite, como en este caso lo está haciendo Lebrija.

Según los registros que se tienen en Santander, a parte de Lebrija, los municipios de Vélez, Aratoca, Los Santos, Villanueva y Barichara son los más afectados con la sequía y el intenso verano. A estas últimas cinco localidades, precisamente, se les está ayudando con el abastecimiento de agua a través de carrotanques.