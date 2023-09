En diciembre de 2020 ocurrió una tragedia para la familia Quintero Bustamante. Luis Carlos Quintero, de 35 años, fue víctima de un atentado en el que cual sufrió tres heridas. Una de ellas fue en la espalda y afectó directamente la médula espinal, lo que provocó que el hombre quedase inválido.

La escasez de recursos de esta familia no permite que el cuidado de Luis Carlos sea el más adecuado. De hecho, uno de sus amigos es quien se encarga de acompañarlo de forma permanente para que él pueda hacer sus tareas diarias.

Además: Este es la plan de contingencia que tiene el Ministerio de Salud ante el ataque cibernético

Nadie más de su núcleo familiar puede hacerse cargo pues sus padres son adultos mayores y uno de ellos está en prisión, su hermano cuenta con una parálisis desde los tres años y su hermana tiene problemas con el consumo de estupefacientes.

El quedarse acostado tanto tiempo produjo también la creación de escaras en su parte trasera, por lo que ahora Luis Carlos cuenta con una gran herida que no ha sanado, y por ende, no podrá ser remitido a la cirugía de médula que necesita hasta que esta no desaparezca.

Además: Atento: Desde esta noche habrá cierres en dos vías principales de Bucaramanga

Incluso hace cerca de 18 días ingresó nuevamente a una clínica en donde permanece recibiendo atención médica.

Esta familia vive en una invasión de Girón, a orillas del río de Oro, por lo que es complejo sacarlo de su casa. Jaime Monroy, su amigo, manifestó que esto es posible con la ayuda de más vecinos pues la zona es inestable y difícil de transitar.

Su círculo más cercano pide ayudas como una colchoneta para poder dormir, ropa, pañales, mercado, una silla de ruedas y dinero para poder comprar lo que necesita para estar bien.

Si desea apoyar a Luis Carlos Quintero podrá comunicarse al número de Jaime Monroy, su amigo, el cual es 3187144256. De igual forma, las ayudas económicas también se podrán hacer a esta cuenta de Nequi.