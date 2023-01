Ampliaron el horario de rumba en Bucaramanga durante los fines de semana

El horario de cierre para los establecimientos nocturnos de Bucaramanga pasará de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m., durante los viernes, sábados y los días previos a un festivo, según lo establece el Decreto 006 de 2023 de la Alcaldía. Mientras que entre domingo y jueves, esos lugares de comercio deberán cerrar por tardar a las 2:00 a.m.

Esta nueva medida de la administración municipal empezará a regir a partir del lunes 16 de enero, es decir, la próxima semana.

Según ese documento, firmado por el alcalde Juan Carlos Cárdenas, las medidas adoptadas entre el primero de diciembre del año anterior y el 10 de enero, permitieron una reducción en las riñas del 70% en sectores como ‘Cuadra Play’, en comparación con las cifras del año 2021.

Las medidas como la restricción al paso de vehículos y motocicletas en el sector de ‘Cuadra Play’ durante los fines de semana, en los horarios de rumba, se mantendrán, según confirmó el subsecretario del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, Ángel Darío Gutiérrez Rueda.