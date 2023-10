Hablan los expertos

“No es que no existan sanas propuestas escénicas o de performance, ni que no exista el suficiente talento para las artes plásticas o que no se cuente con talentos que les apuesten a las creaciones literarias, musicales y teatrales; el tema pasa más por los pocos patrocinios que reciben estos creadores por parte del Estado”, señaló el maestro Juan Alberto Morales.

A su juicio, “a pesar de estos desafíos, es importante destacar que Bucaramanga y el área metropolitana cuentan con un gran potencial cultural y, con o sin apoyo de los gobiernos, los artistas estamos implementando iniciativas para fomentar el desarrollo de las industrias culturales en el país”.

En palabras del maestro restaurador Cristian Gabriel Roa Quesada, “la ciudad, con su inigualable belleza natural y rica historia, ha sido cuna de creatividad y expresión cultural a lo largo de los años. Sin embargo, es imperativo el hecho que no se supere el 3% del total de empresas creativas registradas. Y aunque ese dato es preocupante, no debe ser interpretado como un indicio de falta de interés o talento en el ámbito cultural, sino más bien como un llamado a la reflexión y a la acción conjunta”.

“La carencia de incentivos financieros y el casi nulo apoyo gubernamental específico para las empresas culturales es una realidad que debe ser enfrentada. La inversión en cultura no sólo enriquece la vida de los ciudadanos, sino que también impulsa la economía local, fomentando el turismo, la creación de empleo y la proyección de la región a nivel nacional e internacional. El fomento de la cultura y las artes es una inversión a largo plazo que puede repercutir positivamente en todos los aspectos de la sociedad”, agregó.

“Es necesario, además, promover una mayor conciencia y educación en torno a la importancia de la cultura en la vida cotidiana. La falta de conocimiento sobre cómo funcionan las empresas culturales y cómo se pueden impulsar puede ser un obstáculo importante para su crecimiento. Es crucial que se realicen campañas de sensibilización y educación que permitan a la comunidad comprender la relevancia de apoyar y consumir productos culturales locales”, precisó.

Según añadió, “es vital que tomemos conciencia de la importancia de las empresas culturales en nuestra comunidad. Sólo a través de la colaboración y el apoyo mutuo podremos superar esta limitación del 3 % y permitir que la cultura y las artes enriquezcan nuestra vida cotidiana y nuestra identidad como ciudadanos”.

Juan Carlos Rodríguez, quien realizó un ‘mapeo’ de las industrias creativas en el área, dijo que “en ese diagnóstico que hicimos nos encontramos que, por lo general, las actividades que hacen parte de la industria creativa y cultural no representan el real ingreso de las personas que hacen arte; ellas la realizan como algo secundario. Esto hace que las inscripciones de industria como tal sean mínimas”.