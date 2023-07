Análisis: Seis frentes de la informalidad que rigen en Bucaramanga

La capital santandereana se enfrenta en la actualidad a diversos frentes de informalidad, los cuales incluyen actividades económicas que se desarrollan al margen de las regulaciones establecidas. De hecho, más de la mitad de las personas que están ‘ocupadas’ en Bucaramanga se encuentran en el sector informal y una causal importante de tal tendencia es que predominan las microempresas del área metropolitana de Bucaramanga, dentro de las cuales no todas las personas se ocupan bajo las condiciones que implica un contrato laboral con seguridad social. Uno de los frentes de informalidad más recurrente está atado a las ventas estacionarias. En las calles y aceras de la ciudad es común encontrar expendedores informales que ofrecen desde alimentos hasta artículos de vestir y demás accesorios. Tales actividades, según los gremios formales, no sólo les generan competencia desleal, sino que también invaden el espacio público del Municipio. La Ministra de Ambiente anunció que se escucharán las propuestas de la comunidad, para estudiar si existe viabilidad técnica y jurídica ante ideas como un posible cambio de trazado de la vía. (Fotos: Marco Valencia / VANGUARDIA) Erosión y derrumbes, los otros impactos de la Conectante C1-C2 en Floridablanca “Por querer ser libre me mataron”: La protesta de pintor santandereano por muerte de chimpancés en Pereira Otro frente es el trabajo informal propiamente dicho. Muchas personas se ven obligadas a buscar empleo en condiciones precarias, sin contratos formales ni protección social. Ese tipo de empleo informal puede encontrarse en áreas como la construcción, el servicio doméstico o el transporte ‘pirata’, y conlleva una serie de riesgos para los trabajadores, como la falta de seguridad laboral y la ausencia de derechos laborales básicos. Según Javier Celis Santander, experto en estos temas urbanos, “la informalidad también se hace presente en frentes como los de los loteros, los lustrabotas, los chatarreros, en fin... En Bucaramanga existen personas que cuartillan pesos sin contar con los permisos y las condiciones adecuadas”. “Estos grupos suelen carecer de seguridad social, lo que representa un desafío para las autoridades locales en términos de regularización y mejoramiento de estas personas y sus familias”, añadió el experto.

Para él, “es clave implementar políticas integrales que promuevan en el área metropolitana la formalización de actividades económicas y la generación de empleo digno”. Seis historias detrás del ‘rebusque’

1. ¡Tintico, tintico...!

Su rebusque huele a café. Además ese olor dulzón que despliegan sus termos azules penetra todos los rincones del Paseo del Comercio, en donde Jorge Emiro Rodríguez vende sus ‘tinticos’. En ese oficio lleva 15 años y, según dice, “ha sido un rebusque como para vivir apenas bien”. A este trabajo llegó tras sufrir un quebranto de salud que, de entrada, le cerró las puertas del trabajo formal. Él es de Norte de Santander, pero se considera como un ‘hijo adoptivo de Bucaramanga’ porque al llegar aquí encontró una oportunidad para no dejarse morir por la pena de su enfermedad.

Cuenta que todos los días su terapia comienza con el vapor de las inmensas ollas de litros de agua, con las que prepara sus casi quince termos de café diarios. 2. Cuestión de azar

Arnulfo Rueda completará 62 años de vida, de los cuales ha dedicado 32 a la venta de lotería en las calles de Bucaramanga. Con ese oficio logró valerse por sí mismo. Si bien él dice que “gracias a este oficio he podido sobrevivir, estoy muy preocupado por mi seguridad social”.

Vale recordar que cerca del 70 % de los loteros en Bucaramanga son mayores de 55 años, una población que se considera independiente: “somos trabajadores que vivimos de lo que vendamos día a día. Es irónico que las loterías aportan una gran suma de dinero a la salud, pero nosotros carecemos de ella. Esperamos que el gobierno nos apoye con algo en este tema, porque de todas formas los ahorros no nos alcanzan para la asistencia médica ni para pensionarnos”. 3. ‘Haciendo cuentas’

La bumanguesa América Peñuela se define como una “escribiente tributaria viviente”. La verdad es que más allá de que la invención de nuevas tecnologías está acabando con los escribientes a máquina, que por años realizaron trámites administrativos para cientos de ciudadanos, esta mujer se enorgullece al decir que llevan 21 años ayudándoles a hacer sus cuentas al ciudadano de a pie. En su improvisado puesto de trabajo, situado en la esquina de la carrera 14, entre las calles 35 y 36, esta auxiliar contable ha podido trabajar en pro de ella y de su hogar: “Yo sí les digo que, más allá de las tecnologías, no cualquiera puede venirse con una maquina a trabajar por estos lados. Por fortuna, aprendí este oficio y con él he podido subsistir”. 4. ‘Pregonero’ de la realidad

Es comunicador social titulado y, como no consiguió trabajo, optó por ‘sacarle jugo’ a su voz aguda. Hoy es un ‘locutor de ventas’. Hablamos de Marco Luis Méndez Castillo, de 27 años de edad, el dueño del sonido que se escucha en la carrera 15 con calle 36, en donde invita a los clientes a entrar a un destacado establecimiento comercial de la zona: “En estos momentos me le mido a la publicidad informal; sin embargo, aprovecho mi voz para animar eventos en donde me llamen. Para mí, hablar por el micrófono ha sido un digno frente de trabajo que me permite sostenerme. Detrás del parlante está mi voz que, con el fruto de mi dedicación, me ha servido para declararle la guerra al desempleo y para ponerme a tono con mi profesión”. 5. La caseta de doña María

Doña María Delgado es la vendedora de las casetas de revistas más antigua que tiene Bucaramanga. Esta mujer, junto a su esposo, sacó con este trabajo a sus cuatro hijos: “No ha sido fácil porque, de todas formas, el oficio de estar todo el día aquí, al rayo del sol, es fuerte. Pero no soy desagradecida pues las ventas son mi vida y ha sido un frente de trabajo válido con el que me gano el sustento diario”. Ella dice que está agremiada al Sindicato de Vendedores de Periódicos, Revistas, Confitería, Refrescos y Similares, Sivoprensim, una entidad que le ha permitido defender sus derechos, “así muchos inspectores del espacio público no encuentren inconveniente alguno en irse lanza en ristre contra nosotros e intenten desalojarnos”.