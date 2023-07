Análisis | ¿Sirve reducir tránsito de carros particulares en horas pico?

La ocupación de los carros en el área metropolitana de Bucaramanga es de 1,3 pasajeros por cada vehículo particular; mientras que un bus de transporte público convencional es de 20 a 30 pasajeros; y en el sistema masivo oscila entre 50 y 100, dependiendo de la hora.

Estos inequitativos promedios de pasajeros, que son muy similares en casi todas las capitales de departamento, instó al Gobierno Nacional a lanzar una propuesta que causa escozor en algunos y agrado en otros: desestimular el uso del carro particular, al menos durante las denominadas horas pico; es decir, de 7:00 a.m. a 8:00 a.m., de 12:00 m. a 2:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.