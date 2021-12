Los hombres de la etnia Yukpa están de pie en mitad de la calle 37. Los rodean funcionarios adscritos a la Alcaldía de Bucaramanga y la Defensoría del Pueblo. Intentan convencerlos de levantar la protesta y permitir el paso de vehículos. Se escuchan los pitos de los carros y las motos. Incómodos conductores buscan una salida al bloqueo con que se desdobla este viernes de diciembre en la mañana. Los hombres de la etnia hablan. Otros llevan unos letreros. Unos cuantos policías los rodean. A unos pocos metros de allí, en uno de los extremos del parque García Rovira, el hambre se mueve a su gusto. Ajena a la discusión de los mayores, el hambre vadeando se cuela entre los niños dormidos en el piso, derrotados por un sueño intermitente.

Otros en cambio corren en cueros de un lado a otro en la calle y saltan entre las escaleras que dan acceso al edificio de la Gobernación de Santander. Juegan a lo que pueden imaginar, sin entender por qué atrás quedó la profunda serranía del Perijá, su hogar, y los sonidos de monte con que sus abuelos armaron relatos y cantos por generaciones. Ya no escuchan el murmullo del viento entre los árboles, sacudiéndolos al paso alegre de los susurros mañaneros de la selva, con el bullicioso canto de los pájaros. No entienden por qué viven un otoño amargo en este pavimento llamado Bucaramanga. Inservible ciudad sin naturaleza, que a su corta edad no comprenden.

Los hombres siguen su conversación en la vía. El hambre persiste moviéndose a su gusto, mientras unas 80 personas de la etnia Yukpa se hunden por horas en el pantano que forman las losas de cemento del parque García Rovira. Completan 18 días resguardados en un cambuche. De ellos, según un censo, cerca de 30 son menores de edad, casi todos tienen menos de siete años. Los adultos, dicen estar cansados del olvido estatal, solo hasta esta mañana decidieron bloquear la vía.

Las noches son frías. Le huyen como pueden a la lluvia que, a veces, cae repentina al amanecer. En el día, por más que jueguen de un lado a otro los niños, el llanto siempre es un recordatorio de que solo se puede comer una vez al día. Arroz, casi siempre. A veces llegan personas y les comparten algo de alimento. Entonces todos los niños corren como si se tratara de una competencia por recibir algo de comida. No siempre llega ayuda o no siempre alcanza. Las sombras de los peatones que cruzan el parque, o la cadena de sonidos que persiguen el día con sus afanes citadinos, casi nunca los perciben. Buena parte de Bucaramanga no los ve. No les importa.

Al otro extremo del parque amarraron un plástico negro alrededor de una palmera. Ese es el baño. En el piso extendieron su ropa, que lavaron de uno de los grifos del lugar, que destrabaron con un par de alicates. Sobre el verde pasto una alfombra de colores y prendas se seca al sol.

Nómadas por fuerza de la pobreza, estas personas provienen de la serranía del Perijá, un complejo montañoso que comparten Colombia y Venezuela. Ellos caminaron desde el estado de Zulia hasta Bucaramanga. Aseguran que lo hicieron huyendo de la crisis alimentaria. Desde de Cúcuta hasta Bogotá se les observa respirando incómodos, atrincherados entre cambuches de madera y plástico, respirando el humo de las hogueras de palos, cuyo fuego ternísimo se enciende en medio de esta tragedia.

Zenaida Romero Martínez es una de las voceras de la comunidad. Afirma que desde hace cinco años estas familias llegaron a Bucaramanga. Admite que viven de pedir limosna en las calles y ofrecer sus artesanías. Con este dinero se costean los $40.000 que en promedio les cuestas alquilar una habitación or día, con niños, en un hostal o residencia en los alrededores de Parque Centenario.

- Lo que recogemos de limosnas no alcanza para pagar la habitación por día. Nos quedan como $10.000 o $5.000 para comer. Muchas veces se come una vez al día, lo que alcance. Nos cansamos de vivir así. Nos quedamos sin dinero para una pieza y nos vinimos al parque en busca de ayuda. Llegamos el primero de diciembre. Aquí estamos igual. Los niños tienen hambre, se come lo que se puede. Ya es mediodía y esos niños no han comido nada todavía...

Ellos hacen parte de 182 mil personas que en promedio, según el Dane, viven en la pobreza monetaria extrema en el área metropolitana de Bucaramanga. Es decir, sus ingresos no les permiten un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado, por citar un ejemplo, en alimentación. Viven de la indigencia, como los 1.960 habitantes de calle en el área, de los cuales alrededor del 74% están asentados en Bucaramanga.

Yolanda Romero, de 44 años, nacida en la Serranía de Perijá, estado de Zulia, Venezuela, de mediana estatura, dice que sus nietos tienen hambre. La voz de la mujer se quiebra al contar que su nieta, de un mes de nacida, desde hace seis días la internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, del Hospital Universitario de Santander. El centro clínico reportó ayer que la menor registra una grave infección, desnutrición aguda y su pronóstico “es reservado”.

- Mire, ella es otra bebé. Tiene un año y medio. No come desde hace tres días y a veces vomita. A veces le da fiebre. Hoy amaneció mejor, pero no tenemos comida para darle. - Dice Yolanda-.

La niña tiene la mirada perdida. Parece respirar por algunos momentos con dificultad. Está descalza y no sonríe. ¿Quién lo hace estando enfermo y con hambre? De hecho, uno de los hombres de la etnia, en mitad de la calle 37 levanta un pedazo de cartón, que sacó de una caja, y se lee: “Emos pasado ambre” (Sic).

La Defensoría del Pueblo informó que el pasado miércoles se realizó una reunión de coordinación interinstitucional para buscar alternativas de solución a la situación de crisis humanitaria de esta comunidad de Venezuela. En esta reunión participaron representantes de la Alcaldía de Bucaramanga, Gobernación de Santander, Icbf, Migración Colombia, Procuraduría, entre otros entes. La comunidad indígena pide transporte hasta la frontera con Venezuela para regresar a su país, cerca de 500 mercados y un apoyo de cinco millones de pesos por familia.

Pasadas las diez de la mañana, por medio de la Defensoría del Pueblo, les informaron que el lunes, un vocero de la Gobernación de Santander responderá a sus peticiones. La comunidad indígena decidió entonces retirarse de la calle y volver al parque. Antes de hacerlo, hicieron una última petición.

- Nos podrían traer un baño...

- Vamos a mirar qué podemos hacer, respondió un funcionario.

Los indígenas volvieron al parque. Dicen que el hogar no solo es el lugar donde uno nace. El hogar es donde cesan todos los intentos de fuga. Y ellos quieren fugarse de esta ciudad.