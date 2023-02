"Antes que generar pánico, creemos conciencia sobre los sismos": experto santandereano

Otra valiosa opinión

Carlos Lozano Lozano, director del Observatorio Sismológico del Nororiente Colombiano, OSNOC, desmintió que el temblor ocurrido ayer en Santander esté relacionado con el terremoto que se registró hace diez días entre Turquía y Siria y que deja al menos 35 mil fallecidos: “estos temblores no están relacionados”, recalcó.

Para el caso del movimiento telúrico de ayer, ocurrido en Los Santos, Santander, fue profundo (150 kms.) y de ahí que no haya causado mayores estragos: “Cuando los temblores son de una gran profundidad, la energía de las ondas sísmicas se atenúa cuando llega a la superficie y como los niveles de movimiento del suelo no son tan fuertes, por fortuna, no generan daños en las edificaciones”.

“En su mayoría, los temblores que se dan en Santander son de una magnitud baja, tanto que casi no son percibidos por la población”, comentó.

Sin embargo, el experto dijo que no se descarta que algún día pueda ocurrir un terremoto de gran magnitud, ya que, según Lozano Lozano, “los sismos no se pueden predecir. No hay ninguna tecnología que permita la predicción de los eventos sísmicos”.

Ante la pregunta de si el clima de los últimos días en Bucaramanga, específicamente la época de calor intenso, influyó en el sismo de 5.2, el experto fue enfático en decir que “no”.

“Es un mito completamente falso. La temperatura en la superficie de la Tierra no afecta los procesos internos del planeta. Son cosas totalmente aisladas. Solo con registros podemos llegar a interpretar y analizar los eventos para determinar sus impactos”, recalcó.

Cabe recordar que Santander se ubica como el departamento con la sismicidad más activa en Colombia, pues casi el 60% de los temblores del país ocurren aquí.

Sobre la prevención

Así las cosas, es mejor prevenir y estar preparados para cualquier catástrofe.

En este sentido, el OSNOC, que tiene su sede en el campus de la Universidad de Santander, UDES, entregó una serie de recomendaciones para mitigar los riesgos.

Según él, una de las principales acciones a tener en cuenta es la revisión del nivel de sismoresistencia de las edificaciones para evitar graves daños durante un movimiento telúrico de gran intensidad.

Igualmente, el ingeniero Carlos Lozano Lozano, señaló que es importante que las personas identifiquen zonas seguras en sus viviendas y lugares de trabajo para que se puedan proteger ante la ocurrencia de un evento sísmico fuerte.

Otra de las claves es asegurar objetos como armarios, bibliotecas y televisores de una forma correcta, con el fin de que cuando ocurran temblores fuertes no caigan y nos generen daños.

¡Así se vivió en Los Santos!

En el municipio de Los Santos, Santander, epicentro del sismo de ayer y uno de los de mayor actividad sísmica a nivel nacional, algunos habitantes alcanzaron a evacuar sus viviendas. Uno de ellos, Alfredo Valle, recordó que “se sintió fuerte y fue prolongado. Aquí estamos acostumbrados a estos remezones, pero el que acabamos de vivir fue bastante miedoso.

“Fue muy duro. Hace rato no se sentía así. Pese a que estamos acostumbrados, este movimiento fue muy fuerte”, dijo Efraín Serrano, otro de los habitantes de las zonas aledañas a ese municipio santandereano.

Por su parte, el alcalde de Los Santos, Luis Bernardo Almeida, dio un parte de normalidad a la población. Aseguró que en el reporte adelantado en el transcurso del día, “podemos constatar que no se presentaron afectaciones a viviendas y espacios públicos del municipio”.

¿Cómo reacciona ante un temblor?

Jesús Ariza: “A mí me da mucho miedo, pero me quedo quieto frente a un remezón de esos. Le cuento que los nervios no me dejan hacer otra cosa que esperar que pase el temblor y orar para que nada malo pase. El de esta mañana (ayer) me preocupó porque se demoró demasiado”.

Rodrigo Muñoz: “Uno reacciona de distintas maneras, porque eso depende de qué tan fuerte sea el temblor. El que viví hoy (ayer) fue duro y me alcanzó a asustar. Menos mal que no ocurrió nada malo; pero le confieso que sí me angustian mucho los temblores”.

Miguel Palacios: “Los sismos dan miedo aquí y en la China. Yo siempre busco en dónde protegerme y obviamente me encomiendo a Dios para que no se complique el temblor. De todas formas, entre más calma se pueda tener, mejor se puede manejar la situación ante un fuerte movimiento sísmico”.

¿Qué hacer si tiembla y se encuentra en un edificio?

1. Aléjese de las ventanas y de las paredes exteriores.

2. No use los ascensores. Es posible que se vaya la luz y se enciendan los rociadores contra incendios.

3. Si queda atrapado, mantenga la calma. Trate de llamar la atención golpeando las partes duras o metálicas de la estructura. Esto podría aumentar la probabilidad de que lo rescaten.