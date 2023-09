$!Anuncian protesta en la vía entre Bucaramanga y Bogotá por parte de ciudadanos de García Rovira

Habitantes de la zona explicaron que el Ministerio de transporte se habría comprometido a girar cerca de $15.000 millones para la intervención de un tramo de este corredor vial, sin embargo, estos recursos no habrían llegado.

De acuerdo con la comunidad, el consorcio encargado de los trabajos estaría presuntamente a punto de abandonar las obras si el dinero no llega. Este plazo vencería el próximo 30 de septiembre. No obstante, el consorcio encargado no se ha pronunciado en tal sentido, y sigue su trabajo en el área.

Dicho tramo estaría ubicado entre el puente Hisgaura y el municipio de San Andrés. Estos recursos se habrían prometido por parte del exministro de Transporte, Guillermo Reyes, en su pasada visita a Guaca.