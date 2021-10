Apareció el dueño del perro que deambulaba por la Terminal de Transportes de Bucaramanga

Decenas de cuentas en redes sociales a favor de los derechos de los animales denunciaron que un perro habría sido abandonado por su dueño en la Terminal, tras habérsele negado viajar con el canino.

“Señores Terminal de Transportes de Bucaramanga, me llega esta denuncia de abandono de ese perrito en sus instalaciones porque NO lo dejaron viajar con su tenedor. ¿Ustedes han hecho pedagogía a viajeros sobre el traslado de mascotas? ¿Qué protocolos tienen para estos casos?”, expuso en Twitter Rosa Juliana Herrera, reconocida animalista santandereana.

Aunque la Alcaldía informó que el canino fue adoptado por laTerminal, Nelson Gómez, jefe de seguridad de la Terminal de Transportes de Bucaramanga, aseguró que el animal no fue abandonado, ni adoptado, sino que se trató de la mascota de un establecimiento aledaño al Terminal que suele visitar esta zona.

“El canino es de un parqueadero que está debajo del Terminal, se llama Chucurí. La Policía Ambiental se comunicó con el dueño y una fundación va apoyar al canino con unos medicamentos y alimento. Acá frecuentan muchos animales porque tanto pasajeros como empleados y trabajadores de los locales comerciales los alimentan. Pero no son abandonados, son de barrios vecinos o los talleres mecánicos cercanos”.

Sin embargo, Gómez afirmó que sí han tenido casos de abandono o de animales que deambulan por la zona y encuentran refugio en la Terminal.

Rosa Juliana Herrera, en conversación con Vanguardia, explicó que este caso le permitió conocer el panorama que viven los animales en esta zona y lo calificó de ‘preocupante’.

“En conversación con los trabajadores del Terminal, me dicen que sí es común que haya abandono. Que los dejan en cajas y ellos las abren, pero no hay un protocolo establecido para estos casos. No se revisan cámaras, no tienen claro las medidas que se deben tener para atender estos casos. Y claramente el responsable no es el Terminal sino la Alcaldía de Bucaramanga con Bienestar Animal”, indicó Herrera.

La animalista afirmó que el caso de Chucurí deja claro que hay un peligro para animales y pasajeros por la ausencia de protocolo en una de las terminales más importantes del oriente colombiano.

“Es una zona roja en el mapa de calor de abandono en Bucaramanga. Efectivamente transitan muchos animales por este lugar. La entidad que tiene como misionalidad atender animales de calle, Bienestar Animal, no está pendiente de un establecimiento tan importante como la Terminal. El Terminal no tiene la culpa, él es receptor, quien debe hacer la atención a los animales es Bienestar Animal”, denunció la defensora de los animales.

Sobre el tema, Ally Moncada, coordinadora del programa de Bienestar Animal de la Alcaldía, indició a Vanguardia que los casos de maltrato animal deben ser reportados a la línea 123, “por tratarse de procedimientos policivos. Una vez es reportado a esta línea ellos lo trasladan a la Policía Ambiental, quienes reportan a nuestro grupo de atención para casos de maltrato y dependiendo del caso, (cada caso tiene unas características puntuales) se asigna un equipo interdisciplinario para llegar al punto”.

Para el caso de Chucurí, explicó la funcionaria, la Policía Ambiental se acercó al lugar en la mañana del pasado domingo 11 de octubre y la información que recibió “es que el canino transita por estas instalaciones hace algún tiempo, y fue acogido por personas del lugar las cuales le suministran alimento. El canino fue buscado por la Policía durante la mañana pero no fue posible encontrarlo, por lo cual fue imposible realizarle un chequeo al canino”.

Moncada explicó que se tiene programado una nueva visita con el equipo de atención inmediata de la Alcaldía de Bucaramanga, “con el fin de buscar al canino, poder verificar sus condiciones de salud, revisar si está esterilizado y así realizar control ético poblacional. Así mismo se espera en esta visita revisar de manera conjunta con el Terminal los protocolos para el traslado de animales por tierra”.

La funcionaria aseguró además que es la primera vez que la Alcaldía de Bucaramanga cuenta con un equipo destinado a estos procedimientos de intervención a favor de los animales.

“En la historia de Bucaramanga no existía ningún equipo que velara por las condiciones de los caninos y felinos. Durante este año la administración creó este equipo de atención, que a lo largo del año ha realizado diferentes operativos en los que han participado inspectores, médicos veterinarios, técnicos de inspección y vigilancia policía, Fiscalía y Personería”, dijo Moncada.