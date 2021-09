El anuncio fue hecho por el presidente del Concejo de Bucaramanga, Fabián Oviedo, quien manifestó que "tras un juicioso debate hemos aprobado un paquete de beneficios tributarios para los bumangueses".

Oviedo Pinzón explicó que, en primer lugar, "aprobamos menor tarifa de industria y comercio para favorecer los pequeños comerciantes en reactivación economica, por los años 2021 y 2021, esto es cerca de $145.232 mil al año".

El presidente del Concejo agregó que "habrá beneficios de cartera todos los contribuyentes morosos de bucaramanga. Ellos pagarán sus obligaciones sin intereses, sin sanciones y solo el 80% de capital si incurrieron en mora durante la pandemia, es decir en el año 2020".

Sumado a estos, los contribuyentes de las demas vigencias, no pagarán ni intereses, ni sanciones.

Asimismo, el proyecto aprobado determina que modificación en el régimen sanciinatorio para que loss deudores del Impuesto de Industria y Comercio no tengan que pagar sanción del 160% sino solo del 100%.

También, el concejal Fabián Oviedo dijo que "el estallido social en Bucaramanga tuvo oidos en el Concejo y por eso hemos aprobado tarifas preferenciales reducidas del 50% para jovenes emprendedores y madres cabezas de hogar. Queremos más empresarios, queremos que generen empleo, queremos que sean una fuente de oportunidades".

En otro de los apartes de la iniciativa se aprobó, según Oviedo Pinzón, "que las victimas del conflicto armado, que nunca antes habian tenido beneficios tributarios en Bucaramanga, hoy podrán exonerarse de su impuesto predial".

Además, se anunció que, "se anuló el artículo 19 del Impuesto Predial que pretendía imponer la declaración para más de 120 mil predios de la ciudad. Es decir, si las personas no declaraban tenían sanciones. Ahora, si usted no ha pagado eso solo le acarrea intereses más no sanciones".