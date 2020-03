Así avanza el ‘pico y cédula’ en los municipios del área metropolitana

Para algunos es una buena herramienta, sin embargo para otros no funciona del todo bien.

De todas formas, el famoso ‘pico y cédula’ avanza con relativa normalidad en los diferentes municipios del área metropolitana de Bucaramanga.

Como se recordará, desde hace algunos días Floridablanca, Piedecuesta y Girón establecieron este modelo para poder realizar compras o abastecerse y, de paso, evitar aglomeraciones en establecimientos en medio de la pandemia del Coronavirus.

Con el propósito de garantizar el abastecimiento de la canasta básica familiar sin tumultos, los gobiernos implementaron tal estrategia en coordinación con las tiendas y supermercados.

No obstante, cada miembro de la familia designado para hacer las compras tiene que revisar el número de cédula y el día que le corresponde, so pena de no poder comprar productos.

En la capital de Santander no “se aplica” ningún tipo de ‘pico y cédula’ para el abastecimiento de la población, confirmó el secretario del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, José David Cavanzo.

Es decir, en la ‘Ciudad de Los Parques’ los ciudadanos pueden salir cualquier día a merca.

Eso sí, solamente está autorizada una persona por núcleo familiar u hogar.

Vanguardia le informa cómo quedaron los ‘pico y cédula’ establecidos en cada uno de estos tres municipios. (Ver recuadro). Las medidas adoptadas por cada mandatario local comenzaron hace tres días.