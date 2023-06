“La idea es lograr consensos con el tema de la Ley 30 y que dicha reglamentación nos pueda reflejar el día de hoy qué es lo que más se necesita en materia de educación; por ejemplo, cuál es la visión que se tiene para financiar la educación superior. También esta reunión es clave para diseñar rutas de acceso de jóvenes al sistema de educación superior, no solo en Santander sino también en todas la regiones del país”, añadió.

Para Jennifer Carvajal, estudiante de la Universidad del Valle, “más allá de poder incidir en la Ley 30, queremos que los delegados de control superior, desde el Ministerio de Educación y desde la misma Presidencia, tomen decisiones que estén más articuladas con el movimiento estudiantil”.

“Además no se ha cumplido la promesa de gobierno de no bancarizar más las deudas que tienen los estudiantes morosos. Sería bueno que desde la apertura de los 500 mil cupos, de los que habla el gobierno nacional, el Icetex tenga una incidencia más flexible para el estudiantado. Así las cosas, no queremos que se fijen los créditos tradicionales sino que se diseñen nuevas formas para condonar las deudas y los estudiantes más necesitados puedan librarse de esos altos costos de la educación”.

“Sabemos que estar bancarizados implica tener productos de ahorro y crédito con una entidad financiera y hacer uso constante de ellos para satisfacer las necesidades de financiación y pagos. Así que a primera vista, se trata de un método seguro; sin embargo, esos intereses no pueden terminar endeudando aún más a los estudiantes”, precisó.