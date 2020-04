“Esta Bucaramanga se parece más a la de los años 70, con menos tráfico, más tranquila para salir a hacer mercado y más segura”.

Con estas palabras, don Pedro Téllez, de 62 años, definió a la Ciudad Bonita en la ‘cuarentena’.

Como don Pedro, hay miles de bumangueses que vislumbran una mejor ciudad, aunque sea de forma forzosa, debido al toque de queda impuesto por el Gobierno nacional como medida de prevención del COVID-19.

Un alto número de ciudadanos sale a lo estrictamente necesario, pero también el miedo y la incertidumbre se respiran en un ambiente que parece menos contaminado.

La naturaleza quiere recobrar su espacio y así se evidencia en el mundo: en Bogotá se observó un zorro cangrejero en la zona norte, una zarigüeya sacó de paseo a sus crías en las calles de Neiva y los pavos reales se tomaron una desolada Madrid, en España.

Bucaramanga no es la excepción, la Policía Nacional reportó la aparición de una cría de zorro cangrejero, una especie que se ubica en las zonas boscosas, pero que, ante la ausencia de ruido en la ciudad, ‘salió a inspeccionar’.

Desde el lente de nuestro reportero gráfico Miguel Vergel, “el aspecto del tráfico está mucho mejor, menos flujo vehicular y uno llega más rápido a los sitios. En cuanto a la seguridad, hay sectores donde uno siente que está más seguro, pero en otros esa soledad genera lo contrario; y con relación al ambiente se puede respirar mejor sin tanta gente en la calle”.

Sin embargo, para Miguel aún existen personas que “están saliendo a las calles y no toman conciencia de lo que está pasando y lo que puede pasar. En las mañanas es cuando se observa más personas por la ciudad, ya después del mediodía todo queda más solo”.

Justamente, por incumplir la medida de quedarse en casa y no tener argumentos válidos para estar por fuera, se han impuesto alrededor de 2.000 ‘comparendos’ en el área metropolitana de Bucaramanga.

Menos homicidios

Quizá el factor más satisfactorio del aislamiento preventivo tiene que ver con los índices de violencia, que han presentado una clara disminución.

“En el caso de los homicidios, Bucaramanga terminó marzo con una reducción del 17%, eso indica que el año pasado a esta fecha teníamos 29 homicidios y hoy tenemos 24”, aseguró el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Con relación a las lesiones personales, ya sea con arma blanca o arma de fuego, también se presentó una reducción del 3%.

Frente al hurto a personas, antes de la medida del toque de queda los índices habían aumentado al 5%, pero durante el aislamiento se presentó una disminución del 4% en Bucaramanga y el 3% en el área metropolitana.

Se espera que los índices de homicidio sigan en descenso.

“Hemos hecho una proyección hasta la finalización del aislamiento preventivo obligatorio, el 13 de abril. El año pasado del 1 al 13 de abrir hubo nueve homicidios en toda el área, si logramos mantener esta tendencia de no registros de hechos, la reducción sería muy significativa”, indicó el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Por otra parte, hay que reconocer que han aumentado otros delitos como: violencia intrafamiliar, acoso sexual y delitos cibernéticos. También, se presenta aglomeración de migrantes venezolanos en ciertos puntos.

¿Y el aire?

La contaminación atmosférica se ha mantenido en un punto alto, pero tiende a bajar.

El director del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, Iván José Vargas Cárdenas, indicó que “lastimosamente el fenómeno que ocurre todos los años por esta época, en este año ha sido muy fuerte y ha llevado a que los niveles de calidad del aire no sean los mejores. Lo único que nosotros podemos controlar, sin hablar de la ‘cuarentena’, eran los carros, y por eso se ponen pico y placas ambientales en las ciudades, porque los carros aportan mucha contaminación”.

Un alto porcentaje de los vehículos no han circulado durante el toque de queda. No obstante, la calidad del aire no bajó en los niveles esperados, pero Vargas Cárdenas asegura que “si hubiéramos seguido con el mismo flujo vehicular, estaríamos en unos niveles mucho más graves de los que estamos hoy, incrementando las enfermedades respiratorias y ese tipo de cosas. El efecto de inversión térmica en la ciudad ha sido el más fuerte de los últimos años, pero estimamos que en los primeros 10 días de abril sobrepasemos el fenómeno y con menos carros transitando vamos a tener un aire más puro”.

Muestras solidarias

Con el propósito de ayudar a los más golpeados por la crisis generada por el COVID-19, la campaña ‘DeEstaSalimosJuntos’ cada día suma más voluntarios, quienes con sus aportes demuestran un corazón solidario.

“Estoy muy emocionado y agradecido con todas las personas de buena voluntad y buen corazón que han querido unirse a la campaña, realmente Dios mueve los corazones y la necesidad mueve las voluntades, así es que podemos dar gracias a la gestión humana porque hemos podido unirnos por primera vez, en todo el Departamento, para el bien común, indicó el sacerdote Luis Gabriel Sierra, director del Banco de Alimentos de Bucaramanga.

La campaña busca recaudar apoyos para la salud y también tiene como fin evitar la escasez de alimentos en las poblaciones más necesitadas.

Pero además de la unión de gobiernos, gremios, empresarios y fundaciones, diariamente se observan acciones solidarias de muchos héroes anónimos que confirman que hay esperanza en medio de la incertidumbre.

Lo que se espera

En los próximos días, las autoridades locales esperan que los índices de homicidios, contaminación y flujo vehicular continúen bajando, para que, además de tener una ciudad más tranquila, limpia y con un aire puro, se logre frenar la propagación del COVID-19.