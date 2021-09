Así es el pacto que se firmó para contener el caos de ‘Cuadra Play’

‘Cuadra Play’, el epicentro de la fiesta en Bucaramanga, ha sido desde hace varios años el ‘dolor de cabeza’ de los residentes del barrio Cabecera. Sus vecinos se cansaron de convivir con el ruido excesivo, el consumo desmedido de alcohol y drogas, las riñas y la invasión del espacio público en esta concurrida zona.

Ante estos hechos y buscando ponerle punto final a los inconvenientes, la Secretaría del Interior de Bucaramanga, los habitantes de Cabecera, Unibares Santander y los demás comerciantes de ‘Cuadra Play’ y Cuarta Etapa, firmaron ayer un pacto por la convivencia. El acuerdo contiene 11 compromisos que residentes, comerciantes y usuarios deben cumplir.

Quizá el acuerdo más importante está relacionado con el tema del ruido. Los propietarios de bares y discotecas señalaron que reducirán los decibeles que emiten.

Según explicó Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga, por la pandemia de la COVID-19 se deben mantener los protocolos de bioseguridad al interior de los establecimientos, lo que indica que las ventanas y puertas de los bares y discotecas deben permanecer abiertas.

“Los propietarios de los establecimientos comerciales deben implementar acciones de mitigación y control del ruido al interior de sus negocios”, indicó.

Daniel Santiago Duarte, presidente de Unibares Santander, manifestó que desde el gremio están satisfechos con lo firmado. “Es un pacto para que la comunidad y los comerciantes nocturnos trabajen de la mano. La idea es poder vivir en sana convivencia, teniendo en cuenta que ‘Cuadra Play’ tiene a sus alrededores sectores residenciales, que tienen derecho al descanso como nosotros tenemos derecho al trabajo”, dijo.

Otros puntos como espacio público, seguridad, cumplimiento de aforos y prevención de la pandemia, también se trataron en la reunión.

“El sector de Cabecera se ha visto afectado por delitos como el hurto, por ello crearemos el frente de seguridad nocturno, que permitirá trabajar de manera articulada con la Policía Nacional. Queremos tener información en tiempo real que nos permita actuar oportunamente”, reveló la Secretaria del Interior.

Sergio Angulo Prada, administrador de propiedad horizontal y quien representa a varios edificios de Cabecera, se mostró preocupado por la situación que han enfrentado por años, y al tiempo optimista con el pacto.

“Ojalá que no sea un saludo a la bandera, sino que sea en verdad un pacto por la convivencia, para recuperar el sector y que no sigamos teniendo miedo de vivir allí. Esperamos que podamos cumplirlo y sacarlo adelante por el bienestar de nuestra ciudad”, señaló.

Según dijo, desde hace más de 15 años le están pidiendo al gremio de bares que cumplan con la normatividad en sus negocios, pues el sector nació como una zona residencial, que con el cambio de uso del suelo se convirtió en comercial.

“Veo el interés y las ganas de trabajar, eso es lo que reclama la comunidad, que nos escuchen, porque en este momento vivir en la zona es terrible, ya no podemos dormir. No estamos en desacuerdo con el trabajo, pero también pedimos que no se vulneren nuestros derechos”, agregó.