Así es la regulación para salir a hacer deporte en Bucaramanga

En un primer momento la Alcaldía de Bucaramanga había establecido un ‘pico y cédula’ para que, entre otras cosas, los ciudadanos salieran a hacer deporte de acuerdo al último dígito de su cédula.

No obstante, el Juzgado 15 Administrativo tumbó dicha medida al considerar que iba en contra de lo establecido por el Gobierno Nacional a través del decreto 593 del 24 de abril de 2020.

Sin embargo, esta decisión generó confusión. Por ejemplo, el pasado martes las mujeres que se disponían a ejercitarse en el parque de Los Leones tuvieron que marcharse del lugar luego de que miembros de la Policía les solicitara retirarse.

Luis Fernando Rueda, testigo de este hecho relató que esta situación se registró hacia las 6:00 a.m. “Tres mujeres llegaron al parque, cada una por su lado, y los policías que hacen ronda siempre a esa hora, incluso permanecen hasta las 8:00 a.m., las invitaron cordialmente a abandonar el lugar”.

Los uniformados afirmaron que debían regresar a sus casas debido a que en la región se había implementado un ‘pico y género’ por parte de la Gobernación de Santander. “Uno de los policías llamó a 'Central' y 'Central' le dijo que lo del ‘pico y género’ se había caído en Bogotá, no acá...”, afirmó Rueda.

Estos uniformados desconocen la reglamentación, al igual que muchos otros ciudadanos.

Sí puede salir todos los días a ejercitarse

Ante esta situación, Consuelo Rodríguez, directora del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Inderbu, explicó que la Administración Local acata la orden del Gobierno Nacional. Es decir, por el momento los bumangueses podrán salir a realizar una hora de ejercicio diaria, sin importar la cédula o el género.

No obstante, debe respetar los horarios establecidos y las medidas de bioseguridad.

Rodríguez indicó que con la reglamentación aplicada en Bucaramanga se determinó que los adultos entre los 18 y 60 años de edad pueden salir a hacer deporte una hora todos los días, entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m.

Recuerde que los ejercicios los debe realizar usando tapabocas y si monta bicicleta debe guardar una distancia de 5 metros. Solo podrá hacer deporte en un radio no mayor a un kilómetro de su vivienda.

Menores, tres veces por semana

Igualmente, se estableció que los menores entre los 6 y los 18 años de edad podrán desarrollas actividades físicas al aire libre los días lunes, martes y miércoles, por un periodo de media hora entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. o entre 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Estos niños siempre deberán salir acompañados por un adulto. No olvide el respectivo tapabocas e hidratación. “Ellos pueden caminar, pero no pueden usar bicicletas ni balones, tampoco pueden jugar en grupos. Está prohibido subirse a los juegos infantiles, que no se pueden estar desinfectando permanentemente. Se deben obedecer todos los protocolos de bioseguridad anunciados por el Ministerio de Salud”, explicó Rodríguez.

La funcionaria aseguró que la salida de los menores de 5 años no está permitida porque son vulnerables al no contar con todo el esquema de vacunación.

Tampoco podrán salir niños que tengan comorbilidades de base que impliquen un alto riesgo como cardiopatías incluyendo hipertensión arterial, neumopatías crónicas desde asma, enfermedad pulmonar crónica, fibrosis quística, etc.; inmunodeficiencias primarias y secundarias incluido VIH, cáncer, uso prolongado de esteroides, inmunosupresores o quimioterapia, insuficiencia renal; y condiciones metabólicas como diabetes, desnutrición entre otros.

¿Y el ‘pico y género’?

Pedro Carrillo, director del Instituto Departamental de Recreación Y Deportes de Santander, Indersantander, explicó que el ‘pico y género’ solo aplicará para acceder a los escenarios deportivos administrados por la Gobernación de Santander, como por ejemplo la villa deportiva en inmediaciones del estadio Alfonso López. “Por ejemplo, en el caso de este miércoles son las mujeres las que están autorizadas para ingresar a hacer actividad deportiva”.

El funcionario resaltó que los alcaldes pueden regular los horarios de acuerdo a las condiciones particulares de cada municipio. “En el caso de Barrancabermeja, no están saliendo en las mañanas sino en las tardes y la noche, por el tema de la temperatura”.