Así fue como salvaron a los 280 gatos ‘samarios’ que viajaban a Bogotá pero fueron detenidos en Santander

Los gatos iban rumbo a Bogotá donde varias fundaciones los iban a recibir como adoptantes. Debido a la aglomeración y a las pésimas condiciones en las que se encontraban los animalitos, estos fueron remitidos a diferentes clínicas veterinarias en Bucaramanga.

Tras el procedimiento policial fueron llevados a un refugio y posteriormente la Fundación ‘Por Amor a Rocky’ fue quien se hizo responsable de ellos.

Dicha Fundación se encargó de ponerse en contacto con diversas clínicas veterinarias, sin embargo quienes respondieron al llamado de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios Dedicados a la Clínica de Pequeños Animales, Vepa, fueron Dog House y Pet Shop.

Carolina Villamizar, médica veterinaria de Dog House, contó que inicialmente llegaron a su clínica 20 a 30 gatos en condiciones graves de salud. “Estaban sucios, diarreicos, con problemas respiratorios y en los ojos, estaban lastimados. Cinco o seis gatitos de un mes de nacidos llegaron muy mal, al borde de la muerte. La fundación pidió siempre un servicio de calidad con los animalitos”, expresó.

Lea también: Detienen en Santander a camión con más de 200 gatos que viajaba desde Santa Marta a Bogotá

La Fundación ‘Por Amor a Rocky’ decidió que los animales estuviesen internados en un mismo lugar para tener mayor control y manejo más fácil de ellos, es por esto que al siguiente día le enviaron 50 gatos más.

En total Villamizar y su equipo se encargaron de 280 de los 300 gatos que habían sido reportados por los entes correspondientes. Fallecieron aproximadamente siete gatos debido al estado de salud en el que llegaron.Desde el domingo 16 de agosto hasta el pasado jueves 20 estuvieron internados, ese mismo día viajaron a Bogotá ya que la fundación recibió el aval por parte de la Alcaldía de Piedecuesta para viajar.

“Las niñas de la fundación los llevaron para allá, para terminar el proceso de sanación y hacer el manejo adecuado en salud. Una vez sanos, serán entregados en adopción ya que la política de la fundación es entregar gatitos sanos”, agregó Carolina Villamizar, quien además confirmó que aún tienen en la clínica seis gatos en observación los cuales se quedaron por el grave estado de salud en el que se encuentran.

Los gastos durante los cuatro días en los que los animales estuvieron en Bucaramanga fueron un total de $15 millones que la tuvo que solventar la fundación ‘Por Amor a Rocky’ con las donaciones de toda Colombia quienes se metieron las manos al bolsillo en pro de los gaticos.

“Tuve que cerrar mi clínica al público para atender completamente 24/7 a los gatitos. Nos teníamos que aplicar analgésicos porque los dedos los teníamos inflamados de las mordidas las cuales eran todos los días ya que eran gatitos callejeros y agresivos. El trabajo que hicieron las clínicas veterinarias fue increíble. Ahora hay una polémica en Facebook ya que están atacándonos porque cobramos y están amenazándonos en Redes Sociales que somos desalmados, que porque no regalamos los gatos y eso realmente no se podía”, dijo.

Villamizar afirmó que más del 80% de los gatos se fueron sanos y en buenas condiciones a Bogotá.

“Era nuestro trabajo. No se puede regalar. Fueron muchos medicamentos y todo el tiempo estábamos pendientes de ellos. 280 gatitos prácticamente me los eché al hombro. Por eso algunas clínicas privadas no deciden ayudar a las fundaciones, por este tipo de situaciones”.

Pero esta médica especialista resalta que “la experiencia fue increíble y agotadora. Si me piden que lo vuelva a hacer lo volvería a hacer. Gracias a las herramientas que teníamos pudieron ser atendidos todos los animalitos. Las puertas de Dog House están abiertas y todo lo que necesiten pueden contactarnos”.

Todos los gatos que ingresaron a la clínica veterinaria fueron identificados y viajaron con su respectiva historia clínica y una foto de identificación.