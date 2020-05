En ese momento no habían finalizado el semestre, por ello la preocupación no era mayor, pues sus energías estaban enfocadas en terminar sus estudios virtuales.

“Mi hermano tenía cosas pendientes de la Universidad, no podía viajar sin él, por eso cuando supimos de la cuarentena decidimos quedarnos, pero después no encontramos cómo viajar”, cuenta Andrea.

“Cambié la comodidad por estar cerca a mi familia”

Josué Bernal Reyes es estudiante de Ingeniería Industrial en la UIS. En la actualidad cursa sexto semestre, tiempo en el que ha estado lejos de su familia en Barbosa, para sacar adelante su carrera.

Él se quedó “varado” en Bucaramanga por obligación, pues no cuenta con computador e internet para tomar las clases virtuales.

“En mi casa no cuento con medios electrónicos para finalizar el semestre, por eso tuve que decidir si viajar a Barbosa y arriesgarme a no poder terminar el semestre y perderlo o quedarme en Bucaramanga y asumir las consecuencias de esa decisión, sabiendo que tenía la oportunidad de conseguir los medios necesarios para terminar el semestre”, cuenta.

Con el apoyo de un amigo, quien le prestaba el computador, Josué pudo terminar su semestre. Sin embargo, la incertidumbre de no saber qué va a pasar y estar lejos de su familia lo obligó a tomar la decisión de regresar a su natal Barbosa.

“Cuando se acabó el semestre, para mí inició la cuarentena, tenía algo de comida y podía soportar un tiempo. Sin embargo, en el momento en que extendieron el aislamiento todo se complicó, la economía de mi casa empezó a verse afectada y como sea debía volver”, dice Josué.

Aunque las preocupaciones de la familia Bernal Reyes son las mismas, tener a su hijo en casa los alivia un poco.

Por ahora Josué, quien fue beneficiado del ‘Plan Padrino’, en el que egresados UIS costearon la matrícula de algunos estudiantes, está a la expectativa de que la Universidad le facilite un computador para continuar con sus estudios, pues en su casa no tienen los medios para comprar uno.

“Sacrifiqué la comodidad y el internet que podía conseguir en Bucaramanga, por estar tranquilo en mi casa, cerca a mi familia, que en esta situación me ayuda bastante con el rendimiento académico, no obstante no sé cómo voy a hacer para estudiar, pues no tengo los elementos electrónicos para hacerlo. Si alguien pudiera ayudarme estaría muy agradecido”.